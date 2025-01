Oscar 2025: ecco come seguire l'annuncio delle nomination oggi a partire dalle 14:30

Dopo essere state ritardate due volte a causa degli incendi che hanno devastato Los Angeles, oggi verranno annunciate le nomination agli Oscar 2025 in tutte le 24 categorie previste. L'appuntamento è fissato per le 14:30 (ora italiana).

Ad annunciare le candidature in diretta dal Samuel Goldwyn Theater di Beverly Hills saranno i comici Rachel Sennott e Bowen Yang. Sennott è emersa con la commedia Shiva Baby e con Bodies Bodies Bodies mentre Bowen Yang è un regular del Saturday Night Live. La loro presenza dinamica dovrebbe vivacizzare con battute e humor il tradizionale rito delle nomination che ci permetterà di scoprire quali saranno i dieci titoli che entreranno nella rosa dei candidati al miglior film e se l'italiano Vermiglio di Maura Delpero entrerà nella cinquina per il miglior film in lingua non inglese.

Come seguire l'annuncio delle nomination dall'Italia

Ecco come seguire l'annuncio delle candidature in streaming dall'Italia a partire dalle ore 14:30. L'annuncio verrà trasmesso in streaming sui siti Oscar.com e Oscars.org e nei canali social dell'Academy inclusi TikTok, Instagram, YouTube e Facebook. Negli USA verrà trasmesso in diretta su Good Morning America, sulla ABC, e sarà disponibile in streaming su ABC News Live, Disney+ e Hulu.

La diretta potrà essere seguita su YouTube nel seguente video.

Alle ore 16:00 la redazione di Movieplayer.it vi aspetta per commentare insieme le nomination agli Oscar 2025. Basterà seguire il video che trovate qui sotto.

Le conseguenze degli incendi di L.A.

Se alcuni votanti illustri come Stephen King hanno chiesto la cancellazione della cerimonia degli Oscar 2025 in rispetto alla devastazione dovuta agli incendi che hanno colpito Los Angeles, l'Academy ha deciso di proseguire comunque la tradizione, ma con qualche significativo cambiamento.

In risposta alla crisi in corso, l'Academy ha deciso di annullare il suo pranzo annuale dei candidati agli Oscar. Il budget di 250.000 dollari per l'evento sarà donato alle persone colpite dagli incendi in California, fornendo il sostegno tanto necessario alle comunità colpite. La cerimonia di consegna degli Oscar, condotta da Conan O'Brien, si terrà come previsto nella notte tra il 2 e il 3 marzo a Los Angeles. Per saperne di più potete dare uno sguardo ai nostri favoriti agli Oscar 2025 nelle categorie principali.