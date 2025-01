Stephen King non voterà agli Oscar 2025: "Dovrebbero cancellarli, niente sfarzo con Los Angeles in fiamme"

Il Re del Brivido vorrebbve cancellare la cerimonia degli Academy Awards in rispetto ai danni subiti dalla città di Los Angeles per via dei devastanti incendi.

Stephen King ha annunciato che non voterà gli Oscar 2025 perché a suo parere la cerimonia andrebbe cancellata. Il maestro del brivido trova sconveniente concentrarsi su sfarzo e celebrità mentre Los Angeles deve ancora fare i conti con i danni degli incendi che l'hanno devastata nei giorni scorsi. Gli organizzatori della cerimonia, però, in disaccordo con King hanno confermato che la premiazione si terrà, come da tradizione, presso il Dolby Theatre di Hollywood nella notte tra il 2 e il 3 marzo.

"Non voterò agli Oscar quest'anno. IMHO dovrebbero cancellarli", ha scritto su Bluesky. "Niente sfarzo con Los Angeles in fiamme."

Sulla scia degli incendi di Los Angeles, l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha deciso di estendere il periodo di votazione degli Oscar e di ritardare l'annuncio delle nomination fino a giovedì 23 gennaio. L'annuncio era originariamente previsto per oggi, venerdì 17 gennaio. Annullato anche il tradizionale pranzo dei candidati agli Oscar, inizialmente previsto per lunedì 10 febbraio. L'organizzazione ha dichiarato di voler donare i 250.000 dollari del pranzo dei candidati alle associazioni che elargiscono aiuti in caso di incendi.

La posizione delle star

Stephen King non è il solo a chiedere la sospensione dei tradizionali festeggiamenti con cui Hollywood celebra se stessa. Poco dopo lo scoppio degli incendi, la star di Hacks Jean Smart si è rivolta a Instagram per esortare le reti televisive a "prendere seriamente in considerazione" l'ipotesi di non mandare in onda alcun programma di premiazione durante la stagione dei festeggiamenti di Hollywood, e invece di donare le entrate ai primi soccorritori e alle vittime degli incendi di Los Angeles.

"Attenzione! Con TUTTO il dovuto rispetto, durante la stagione dei festeggiamenti di Hollywood, spero che qualsiasi rete che trasmetterà i prossimi premi prenderà seriamente in considerazione di sospendere la messa in onda e donare le entrate che avrebbero raccolto alle vittime degli incendi e ai vigili del fuoco", ha scritto.

Ma c'è anche chi non concorda con questa posizione, come Rosanna Arquette, la quale ha dichiarato a Variety: "Quest'anno non serve a celebrare l'arte. Serve a usare l'arte per ricostruire, ispirare e aiutare coloro che hanno maggior bisogno. Mi sono svegliata l'altra notte pensando, 'E se facessimo un telethon in stile Jerry Lewis, ma lo integrassimo con gli Oscar?' Immaginate Billy Crystal ad aprire lo spettacolo. Ha perso la sua casa, ma è la persona perfetta per unirci, per ricordarci cosa possiamo ottenere insieme".

Arquette ha condiviso il suo pensiero su Bluesky, scrivendo: "Mi piacerebbe vedere i premi Sag e gli Oscar e i Grammy quest'anno trasformare gli spettacoli in maratone di raccolta fondi per raccogliere fondi per la comunità, la città di Los Angeles, per le famiglie che hanno perso le loro case, i loro animali domestici, i ricordi della vita e per i nostri amati vigili del fuoco che hanno salvato vite umane".

I Grammy hanno già annunciato che la cerimonia del 2025 si svolgerà domenica 2 febbraio come previsto, ma con l'aggiunta di importanti elementi di beneficenza per raccogliere fondi per le persone colpite dagli incendi di Los Angeles. Al momento non è chiaro se ci sarà il solito sfarzoso red carpet o meno.