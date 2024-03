Oscar 2024: Messi, il cane di Anatomia di una caduta al Dolby Theatre (e fa pipì sulla stella di Matt Damon)

In molti si sono chiesti se avrebbe partecipato alla cerimonia di consegna degli Oscar 2024. Quattro ore seduto su una poltrona sembrano troppe anche per un umano, ma alla fine Messi il cane di Anatomia di un delitto ce l'ha fatta e sfoggiando un elegante papillon di seta nera si è goduto la serata con finale a sorpresa.

Il border collie di sette anni, che ha interpretato un ruolo secondario nel dramma francese di Justine Triet, si è seduto su una poltrona all'interno del Dolby Theatre mentre aspettava pazientemente l'inizio dello spettacolo.

Sebbene Triet e la star Sandra Hüller abbiano ricevuto elogi straordinari - e nomination agli Oscar - per il loro lavoro nel film vincitore della Palma d'Oro a Cannes, a cattura l'attenzione del pubblico sono stati soprattutto i penetranti occhi azzurri di Messi, divenuto inaspettatamente la mascotte del film.

L'apparizione di Messi agli Oscar è arrivata dopo le voci circolate secondo cui il cane non avrebbe potuto partecipare all'evento clou della stagione dei premi dopo aver rubato i riflettori nei precedenti appuntamenti, incluso il tradizionale pranzo dei candidati all'Academy all'inizio di quest'anno.

Anatomia di una caduta: storia (in giallo) di un matrimonio

Anatomia di una caduta: una scena del film

Un lavoro da cani

"Il grande momento è stato l'incontro con Billie Eilish, che ha stretto un legame con Messi per quasi 10 minuti", ha detto Laura Martin, allenatrice e proprietaria di Messi, in un'intervista all' Hollywood Reporter. "Si abbracciavano e si accarezzavano, l'atmosfera era davvero fantastica. Poi Bradley Cooper lo ha incontrato nel corridoio. Il cane è andato dritto verso di lui, quindi anche loro avevano una connessione."

In precedenza Laura Martin aveva rivelato a IndieWire che Messi si era dovuto allenare per due mesi consecutivi per poter completare una scena che vede il suo personaggio, Snoop, crollare dopo essere stato avvelenato.

"Anche le cose più semplici richiedono molto lavoro", ha rivelato. "Doveva accadere per gradi. Innanzitutto, il semplice fatto di sdraiarsi e di tenere la testa immobile. Ho iniziato da lì e poi abbiamo lavorato sollevando la testa e lasciandola ricadere senza resistenza."

Lo scontro tra Jimmy Kimmel e Matt Damon coinvolge Messi

Messi è stato anche protagonista del finale della cerimonia degli Oscar, quando è stato simpaticamente coinvolto da Jimmy Kimmel nel suo scontro con l'amico/nemico Matt Damon. Dopo che Kimmel ha concluso la diretta dal Dolby Theatre, la telecamera ha mostrato il border collie di sette anni che alza la gamba per fare pipì sulla stella di Matt Damon sulla Hollywood Walk of Fame.

Poco dopo aver espletato il bisognino, Messi è rimasto fuori dall'inquadratura e la trasmissione si è conclusa ufficialmente. Chissà quale sarà la reazione di Matt Damon all'ennesimo affronto.