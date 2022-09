Oscar 2023: Gli spiriti dell'isola, Colin Farrell e Brendan Gleeson competono in categorie diverse

I produttori dell'acclamato Gli spiriti dell'isola hanno deciso: Colin Farrell sarà iscritto agli Oscar 2023 come miglior attore protagonista, mentre Brendan Gleeson competerà nella categoria miglior attore non protagonista.

È stata presa la decisione finale sul destino agli Oscar 2023 delle star de Gli spiriti dell'isola: Colin Farrell e Brendan Gleeson competeranno in diverse categorie attoriali - Farrell come attore protagonista e Gleeson come attore non protagonista, come svela in esclusiva The Hollywood Reporter.

Gli spiriti dell'isola: Colin Farrell e Barry Keoghan in una scena

Come rivela la nostra recensione de Gli spiriti dell'isola, il film parla di due migliori amici che risiedono in una sperduta isoletta irlandese la cui relazione è improvvisamente interrotta da uno (Gleeson), provocando notevole angoscia per l'altro (Farrell).

In molti ritenevano che Colin Farrell e Brendan Gleeson avrebbero dovuto concorrere agli Oscar entrambi come attori protagonisti, ma la scelta della produzione di differenziare le canditure punta a evitare una concorrenza interna tra i due attori.

Venezia 2022, Colin Farrell: "Sono stanco della cancel culture, la gente giudica troppo in fretta"

Né Farrell, 46 anni, né Gleeson, 67, sono mai stati nominati all'Oscar prima. I due hanno già recitato in un altro film di Martin McDonagh, In Bruges del 2008, per il quale entrambi hanno ricevuto nomination ai Golden Globe come attori principali.

Gli spiriti dell'Isola arriverà nei cinema italiani il 2 febbraio 2023.