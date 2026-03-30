Andrew Garfield scopre Harry Potter solo ora: "Belli nonostante colei che non deve essere nominata"

Andrew Garfield guarda per la prima volta i film di Harry Potter e ne resta colpito, lodando Daniel Radcliffe e il lavoro artistico. L'attore affronta anche le polemiche su J.K. Rowling, separando l'opera dalle controversie.

Una scoperta tardiva che ribalta le aspettative

Può sembrare incredibile, ma Andrew Garfield, volto iconico del cinema contemporaneo, non aveva mai visto la saga di Harry Potter fino a poco tempo fa. Un ritardo quasi anacronistico, considerando il peso culturale della serie, eppure proprio per questo ancora più interessante. Perché quando si arriva "dopo", lo sguardo è inevitabilmente più distaccato, meno influenzato dalla nostalgia e più attento alla sostanza.

Andrew Garfield in una scena

Durante una recente intervista, l'attore ha raccontato con sorprendente sincerità la sua esperienza, lasciando intendere di essere stato conquistato da un universo che aveva sempre osservato da lontano. A colpirlo non è stato solo il racconto in sé, ma soprattutto la qualità delle interpretazioni. In particolare, Garfield ha speso parole entusiaste per Daniel Radcliffe, riconoscendone il talento con una schiettezza disarmante: "Daniel è incredibilmente bravo. Onestamente, non avevo mai visto i film di 'Harry Potter' fino a poco tempo fa... è davvero molto bravo in quei film. Quei film sono davvero fatti bene".

Un giudizio che pesa, proprio perché arriva da chi non è cresciuto con quella storia. Garfield sembra leggere la saga come un oggetto cinematografico puro, apprezzandone la costruzione, il lavoro corale e la cura artigianale. Non solo gli attori, ma anche le maestranze: trucco, effetti speciali, scenografie. Un mosaico creativo che, visto oggi, restituisce ancora un senso di meraviglia costruita con precisione quasi artigianale.

Tra arte e controversia: una linea sottile ma necessaria

La riflessione di Garfield, però, non si ferma all'entusiasmo. L'attore affronta apertamente anche il tema più delicato legato al franchise: le polemiche che negli ultimi anni hanno coinvolto J.K. Rowling. Una questione che continua a dividere pubblico e industria, soprattutto in relazione alle posizioni dell'autrice sui diritti transgender.

Andrew Garfield sul set

Garfield, da tempo sostenitore delle cause LGBTQ+, non elude il nodo, ma prova a muoversi su un terreno complesso, evitando semplificazioni. Le sue parole sono nette ma ponderate: "So che è una questione controversa e che non dovremmo sostenere economicamente le posizioni disumane di colei che non deve essere nominata... ma l'anima e lo spirito di quei film, l'essenza dei temi, il lavoro dei ragazzi e degli artisti... non si può buttare via tutto". È una posizione che riflette un equilibrio difficile, ma sempre più centrale nel dibattito culturale contemporaneo: separare, quando possibile, l'opera dal suo autore.

Guardare Harry Potter oggi significa inevitabilmente confrontarsi con due livelli: quello della narrazione, fatta di crescita, amicizia e identità, e quello esterno, più politico e controverso. Eppure, secondo l'attore, il valore artistico rimane tangibile, incarnato da centinaia di professionisti che hanno contribuito a costruire quel mondo.

Il tempismo, poi, non è casuale. Il franchise è infatti tornato al centro dell'attenzione grazie alla nuova serie HBO, che promette un adattamento più fedele ai libri e un'esplorazione più approfondita dei personaggi. Un rilancio che riaccende inevitabilmente anche il dibattito.

Lo sguardo "vergine" di Garfield diventa prezioso: non cancella le contraddizioni, ma ricorda che, a volte, un'opera può continuare a parlare anche quando tutto intorno a lei è cambiato.