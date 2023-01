Oscar 2023: 11 nomination per Everything Everywhere All at Once, al cinema dal 2 febbraio

Everything Everywhere All at Once, il film che tornerà nei cinema italiani dal 2 febbraio 2023 grazie a Wonder Pictures, ha ottenuto il maggior numero di candidature agli Oscar 2023.

Everything Everywhere All at Once è ufficialmente il film con il maggior numero di nomination agli Oscar 2023, con ben 11 candidature per la 95esima edizione degli Academy Awards, che saranno consegnati sul palco del Dolby Theatre di Los Angeles il prossimo 12 marzo.

Everything Everywhere All At Once: una sequenza

La pellicola, che ha già vinto due Golden Globes (Michelle Yeoh miglior attrice protagonista in un film commedia o musicale e Ke Huy Quan miglior attore non protagonista, è stata candidata nelle seguenti categorie: Miglior film, Miglior regia, Miglior attrice protagonista - Michelle Yeoh, Miglior attore non protagonista - Ke Huy Quan, Miglior attrice non protagonista - Jamie Lee Curtis, Miglior attrice non protagonista - Stephanie Hsu, Miglior sceneggiatura originale, Migliori costumi, Miglior colonna sonora, Miglior canzone - This Is A Life e Miglior montaggio.

Andrea Romeo, il fondatore e direttore di I Wonder Pictures, che si occupa della distribuzione del film in Italia, ha dichiarato: "EEAAO ha travolto con il suo immaginario i media e i social di mezzo mondo e ora si abbatte come uno tsunami sugli Oscar. In Italia il film è arrivato per i più curiosi e per quanti lo conoscevano già nel caldo ottobre scorso, ma adesso (il 2 febbraio) torna al cinema sospinto dalle nominations agli Oscar e dalla curiosità che ha generato in questi mesi."

Everything Everywhere All at Once: un primo piano di Ke Huy Quan

"Everything Everywhere All at Once, lo voglio dire con chiarezza, è un film ad alta propulsione di improbabilità. Se siete tra quanti lo hanno già amato, sono certo che avrete voglia di tornarlo a vedere in sala con amici che volete vivano l'esperienza. Se invece siete tra quanti non amano rischiare o hanno ponderato che non meritasse la loro attenzione, considerate per una volta l'eventualità di fare una cosa improbabile e andate al cinema a vedere EEAAO. Potrebbe svoltarvi la vita o quanto meno la giornata", ha concluso Romeo.