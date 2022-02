Oscar 2022, Kristen Stewart: "Non avrei mai pensato di ottenere una nomination in 1.000 anni"

Kristen Stewart ha celebrato la candidatura agli Oscar 2022 come miglior attrice protagonista per il ruolo di Lady Diana in spencer con un pizzico di incredulità.

Kristen Stewart festeggia un importante traguardo nella sua carriera. L'attrice 31enne è nominata come migliore attrice agli Oscar 2022 per il ruolo della principessa Diana in Spencer, notizia che ha accolto incredula.

Spencer: un primo piano di Kristen Stewart

Kristen Stewart ha dichiarato a Entertainment Tonight di essere "senza parole e onorata" per il riconoscimento dell'Academy, oltre che "sconvolta".

"Non avrei mai pensato in mille anni di trovarmi in compagnia di queste quattro donne incredibili" ha aggiunto, riferendosi alle altre candidate: Jessica Chastain (Gli occhi di Tammy Faye), Olivia Colman (La figlia oscura), Penélope Cruz (Madres Paralelas) e Nicole Kidman (Being the Ricardos).

"Pagherei per fare film. Li farei se fosse illegale. Questo è lo stato dei sogni, da condividere a questo livello", ha continuato l'attrice. "Sono così commossa e sono così grata per il lavoro generato in questo film. Sono così orgogliosa e felice di far parte della nostra comunità cinematografica".

Diretto da Pablo Larraín, Spencer descrive in dettaglio la decisione, maturata in un weekend natalizio con la famiglia reale, di Diana di divorziare dal principe Carlo nel dicembre 1991.