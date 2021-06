Spencer, Kristen Stewart su Lady Diana: "Non riesco a scrollarmela di dosso"

Anche se le riprese di Spencer si sono concluse da tempo, Kristen Stewart ammette di aver avuto difficoltà a liberarsi del personaggio di Lady Diana dopo l'attento lavoro di immedesimazione fatto sotto la guida del regista Pablo Larrain.

In Spencer, Kristen Stewart interpreta Diana in uno dei momenti chiave della sua vita. Il film racconta, infatti, gli eventi occorsi un Natake dei primi anni '90, nel momento in cui Diana decide di divorziare dal marito Carlo e rifarsi una vita al di fuori della famiglia reale inglese.

"Lei significa molto per me, ma è tutto relativamente nuovo perché vengo da Los Angeles e non sono cresciuta in Inghilterra" ha dichiarato l'attrice a El Paso Inc. "Prima di questo film, non era in cima alla lista dei miei pensieri perché sono vissuta così lontana da tutto Questo. Ora, non riesco a smettere di pensare a lei. Spesso mi chiedo cosa penserebbe di quello che sta succedendo nel mondo in questo momento. Ad essere onesta, ho consumato praticamente tutto quello che c'era da consumare in termini di video e interviste. Ho visto tutto ciò che era disponibile. Vado persino a dormire con la sua voce".

In preparazione per il ruolo, Kristen Stewart ha trascorso molto tempo a fare ricerche su tutto ciò che riusciva a scoprire sulla vita della principessa Diana, leggendo le sue biografie e guardando tante interviste e filmati che la mostravano come era al momento del divorzio. Pur non essendo britannica, l'attrice ha fatto ogni sforzo per comprendere tutto ciò che riguardava il look, lo stile e l'atteggiamento di Diana nella sua vita pubblica, e come tanti altri americani che hanno interpretato membri della famiglia reale britannica era ben consapevole di quanto sforzo servisse per ritrarre accuratamente la principessa.

Al momento si aspetta di conoscere la data di uscita di Spencer, previsto per il 2022.