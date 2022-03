Oscar 2022: ogni volta che Il potere del cane sarà menzionato, verranno devoluti 10.000 dollari agli animali

Ogni volta che Il potere del cane sarà menzionato durante la cerimonia degli Oscar 2022, l'app Pawp devolverà ben 10.000 dollari in favore degli animali.

Ogni volta che Il potere del cane sarà menzionato durante la cerimonia degli Oscar 2022 un'app che fornisce assistenza veterinaria a cani e gatti verserà ben 10.000 dollari ad una serie di organizzazioni benefiche che si prendono cura degli animali bisognosi.

Il potere del cane: Benedict Cumberbatch e Kodi Smit-McPhee in una scena

L'app in questione si chiama Pawp e l'amministratore delegato Marc Atiyeh, a proposito di questa peculiare iniziativa, ha dichiarato: "Anche se Il potere del cane non ha niente a che vedere con i cani, Pawp è emozionata all'idea che sia il film con più candidature e ci teniamo ad assicurare ai cuccioli bisognosi che saranno loro i veri vincitori di quest'anno."

L'iniziativa di Pawp ha dell'incredibile e, potenzialmente, è in grado di trasformare la cerimonia degli Academy Awards in uno dei più grandi eventi di beneficenza del 2022, almeno per quanto concerne gli animali domestici. Considerando il numero di nomination ottenute dal film di Jane Campion, è possibile che il titolo venga pronunciato dozzine di volte.

Il potere del cane: Kirsten Dunst in una sequenza

L'obbiettivo di Pawp è quello di far si che Il potere del cane sia menzionato 100 volte al fine di raggiungere il tetto massimo di 1.000.000 di dollari. Sebbene questo importante traguardo sia concretamente raggiungibile, anche una sola manciata di menzioni sarebbe sufficiente, visto che si tradurrà una donazione molto consistente in favore degli animali bisognosi.