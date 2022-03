Oscar 2022, Guillermo del Toro contro l'Academy: "Questo non è l'anno per fare cambiamenti"

Il regista Guillermo del Toro ha criticato parlare apertamente la decisione dell'Academy di apportare modifiche alla cerimonia degli Oscar 2022, prevista per il 27 marzo.

Venezia 2017: uno scatto di Guillermo del Toro al photocall di The Shape of Water

Del Toro, che lunedì ha ricevuto il Filmmaking Achievement Award agli Hollywood Critics Association Awards, ha tenuto un discorso davanti a un pubblico che includeva i colleghi Denis Villeneuve, Lin-Manuel Miranda, Jon M. Chu e Sian Heder. Durante le sue osservazioni, ha riconosciuto gli sforzi di collaborazione del cinema, dicendo: "Li facciamo insieme e le persone li fanno con noi. Rischiano tutto e rendono la giornata un miracolo".

Durante il suo discorso, Guillermo del Toro ha contestato apertamente la decisione dell'Academy di apportare modificando eliminando la consegna di una parte di premi alle categorie tecniche per snellire la cerimonia. I premi in questione, che verranno assegnati prima della cerimonia, riguardano il miglior corto, miglior montaggio, miglior trucco, miglior colonna sonora originale, miglior scenografia, miglior corto d'animazione, miglior corto live action e miglior sonoro. Ma per il regista messicano "se ci doveva essere un anno per farlo, non è certo questo l'anno per non sentire i loro nomi dal vivo agli Oscar. Questo è l'anno per cantare e farlo dal vivo".

Del Toro ha aggiunto che, più di ogni altra cosa, oggi "abbiamo bisogno di riparo, cibo, medicine e storie. Il 2021 è stato un anno fantastico per i film".

L'ultima fatica di Guillermo del Toro, La Fiera delle Illusioni - Nightmare Alley, è candidato a quattro Academy Awards: miglior film, fotografia, costumi e scenografia.