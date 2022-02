Oscar 2022, non tutti i premi saranno assegnati in diretta: è polemica

Anche quest'anno non potevano mancare le polemiche legate agli Oscar. L'edizione 2022 degli Academy Award figurerà solo tramite segmenti preregistrati le premiazioni di ben otto categorie.

L'Academy aveva provato già qualche anno fa, ma la decisione non fu accolta bene. Questa volta, però, l'organizzazione sembra determinata a ridimensionare la quantità di premi assegnati in diretta, durante la cerimonia.

"Per poter concedere più tempo e opportunità all'intrattenimento e il coinvolgimento del pubblico tramite comicità, numeri musicali, clip di film e tributi cinematografici, vi sarà un cambio nella produzione del programma" avrebbe dichiarato il Presidente dell'Academy David Rubin in una lettera indirizzata ai suoi membri, come riportano anche Vanity Fair e THR.

Nell'articolo si legge, infatti che "invece di distribuire in diretta i premi per montaggio, suono, makeup/hairstyling, colonna sonora originale, scenografia, corto documentario, corto animato e corto live action questi verranno assegnati un'ora prima dell'inizio del programma, e successivamente editati nello show".

L'obiettivo, continua Rubin nella lettera, è quello di trovare "un equilibrio che possa garantire un'esperienza soddisfacente ai candidati ai premi, ai vincitori, ai membri dell'Academy e al pubblico".

E come prevedibile, non ha avuto il tempo di fare il giro del web, che la mossa dell'Academy ha già trovato riscontri fortemente negativi da parte degli appassionati di cinema, professionisti e non del campo.

E voi siete d'accordo con l'Academy, o con chi lamenta la sua decisione?