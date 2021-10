Oscar 2022, È stata la mano di Dio di Sorrentino rappresenterà l'Italia agli Academy Awards

La commissione di selezione ha emesso il suo verdetto. Sarà È stata la mano di Dio, nuovo film di Paolo Sorrentino, a rappresentare l'Italia agli Oscar 2022.

È stata la mano di Dio: Filippo Scotti in una scena

È stata la mano di Dio è stato scelto tra una rosa di diciotto titoli dalla commissione di selezione istituita presso l'ANICA su richiesta dell'Academy.

Come rivela una nota ufficiale dell'ANICA, "La commissione composta da Alberto Barbera, Nicola Borrelli, Francesca Calvelli, Edoardo De Angelis, Piera Detassis, Andrea Goretti, Benedetto Habib, Federica Lucisano, Paolo Mereghetti, Lucia Milazzotto e Anna Praderio ha votato È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino quale film che rappresenterà l'Italia alla 94ma edizione degli Academy Awards nella selezione per la categoria "International Feature Film Award".

È stata la mano di Dio, Paolo Sorrentino: "Io credo in un potere semidivino di Maradona"

Qui la nostra recensione di È stata la mano di Dio, film parzialmente autobiografico che racconta la storia di Fabietto, un ragazzo della Napoli degli anni Ottanta. Un romanzo di formazione tra innamoramenti come quello per il calciatore del Napoli Diego Maradona e una tragedia familiare che cambierà per sempre la vita del protagonista.

Scritto dallo stesso Paolo Sorrentino, È stata la mano di Dio è prodotto da Lorenzo Mieli e Paolo Sorrentino, una produzione The Apartment (società del gruppo Fremantle), con Netflix. Il film uscirà nelle sale il 24 Novembre per poi approdare su Netflix il 15 dicembre.

L'annuncio ufficiale di tutte le nomination è previsto per l'8 febbraio 2022 e la cerimonia di consegna degli Oscar si terrà a Los Angeles il 27 marzo 2022.