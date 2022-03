Oscar 2022: Coda - I segni del cuore è il miglior film

Nonostante qualche incidente di percorso imprevisto, il calore di Coda - I segni del cuore ha colpito nel segno conquistando l'Oscar 2022 come miglior film e battendo rivali blasonati.

Pellicola indie che aveva conquistato già un anno fa il pubblico del Sundance Film Festival, Coda - I segni del cuore ha conquistato tre statuette. Oltre a quella per il miglior film, il film ha vinto il premio per la miglior sceneggiatura non originale, andato alla regista Sian Heder, e il premio come miglior attore non protagonista che ha visto trionfare l'ottimo Troy Kotsur, attore non udente come buona parte del cast. Qui tutti i vincitori di questa edizione degli Oscar 2022.

Oscar 2022: Will Smith dà un pugno a Chris Rock dopo la battuta sulla moglie Jada Pinkett Smith

Come svela la nostra recensione di Coda - ii segni del cuore, il film racconta la storia di una famiglia di pescatori non udenti e della figlia minore, unica a sentire e parlare e unico loro contatto con il mondo esterno. Il tutto finché la ragazza non scopre di avere un grande talento musicale che decide di coltivare.

Il produttore di Coda, Philippe Rousselet, ha aperto il commovente discorso di ringraziamento del cast di Coda dichiarando: "Grazie all'Academy per aver permesso al nostro CODA di fare la storia stasera. Il nostro cast e la troupe avrebbero dovuto essere alle 4 del mattino a pescare in mare quando ci è stato detto che una tempesta gigante stava per colpirci. Era solo l'inizio dei nostri problemi. Ma tu, Sian, hai tenuto a galla la barca e sei stata il miglior capitano che un produttore possa mai sognare, davvero".

Oscar 2022 minuto per minuto: il live blogging

Sul palco erano presenti anche le star del film, la vincitrice dell'Oscar Marlee Matlin, il premiato come miglior non protagonista Troy Kotsur, Emilia Jones, Daniel Durant ed Eugenio Derbez. Rousselet ha ringraziato così l'ensemble: "Voi ragazzi avete creato una famiglia così meravigliosa e amorevole sullo schermo, ma anche fuori dallo schermo e tutti vogliono farne parte. E contrariamente a te Ruby [il personaggio di Emilia Jones], nessuno sembra volerla lasciare"-. Il collega produttore Patrick Wachsberger ha poi ringraziato l'Academy per -"aver riconosciuto un film d'amore e di famiglia in questo momento difficile".