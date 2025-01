Marlee Matleen denuncia: "Non mi hanno fatto parlare quando CODA ha vinto l'Oscar come miglior film"

All'interno del documentario presentato al Sundance Film Festival, Marlee Matlin: Not Alone Anymore, l'attrice ha espresso la propria delusione per non aver avuto occasione di parlare alla Notte degli Oscar 2022.

La star partecipò all'evento insieme al resto del cast principale di CODA - I segni del cuore di Sian Heder, il remake americano che vinse l'Oscar al miglior film, miglior attore non protagonista e miglior sceneggiatura non originale.

La protesta di Marlee Matlin

"Mi sono sentita parecchio frustrata per come sono andate le cose" ha dichiarato Matlin "Volevo dire grazie per aver sostenuto la mia comunità e la mia cultura".

"Volevo dire che non sono più sola" raccontò Matlin nel backstage della serata ad un giornalista. Nella clip della serata presente nel documentario si vedono i due produttori del film, Philippe Rousselet e Patrick Wachsberger ricevere l'Oscar sul palco e dopo la conclusione del discorso di Wachsberger, Matlin avvicinarsi al microfono che si sta tuttavia abbassando sotto il palco, impedendole di parlare.

Il traguardo di Marlee Matlin agli Oscar

Dal 1987 al 2022, Marlee Matlin è stata l'unica attrice sorda a vincere un premio Oscar fino al 2022, quando la vittoria di Troy Kotsur come miglior attore non protagonista non l'ha lasciata più sola tra le persone sorde che sono riuscite a raggiungere questo traguardo.

"Volevano una star di prima grandezza per il ruolo di Troy Kotsur" ha dichiarato Marlee Matlin nel documentario "Dissi che se la scelta fosse ricaduta su un attore udente io me ne sarei andata. È stata la prima volta in carriera".