Oscar 2022: la battuta di Amy Schumer su Leonardo DiCaprio e le sue "fidanzatine"

Amy Schumer ha preso di mira Leonardo DiCaprio durante il suo monologo di apertura agli Oscar 2022: ebbene si, è stata indubbiamente la battuta tagliente sulla star di Don't Look Up della celebre comica statunitense a suscitare i più rumorosi sussulti in sala durante la serata di ieri sera.

"Leonardo DiCaprio sta facendo così tanto per il pianeta...", ha dichiarato la Schumer, prima di aggiungere: "Al fine di garantire un futuro migliore alle sue fidanzatine". Dopo queste parole, molti attori tra il pubblico, tra cui Will Smith, Timothée Chalamet e Jessica Chastain, sono rimasti senza parole e si sono coperti il volto con le mani.

All'inizio di questo mese, Rebel Wilson si è avvicinata alla ventenne Emilia Jones e ha scherzato: "Ti darò il premio per la persona tra la folla che Leonardo DiCaprio trova più attraente in assoluto... A lui piacciono giovani, lo sanno tutti...". Quella della Schumer, in realtà, è solo l'ultima di una lunga serie di battute di questo tipo per la star di Titanic, basti pensare a Ricky Gervais e ai Golden Globes del 2020.

L'esilarante Gervais, in quell'occasione, lanciò una frecciatina alla stella del cinema mentre parlava di C'era una volta a Hollywood di Quentin Tarantino. "Mio Dio che film, è lungo quasi tre ore, è epico", esordì Gervais. "Pensate che Leonardo DiCaprio ha assistito alla premiere della pellicola e quando la proiezione è terminata si è accorto che la ragazza con cui stava uscendo era troppo vecchia per lui. Anche il principe Andrew gli ha detto: 'Andiamo, hai quasi cinquant'anni, figliolo.'"