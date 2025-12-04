Amy Schumer spiega la sua drastica perdita di peso: “L’ho fatto per sopravvivere”

Amy Schumer ha pubblicato sui social un video sul proprio account Instagram ufficiale, mostrando una giornata tipo in famiglia insieme al marito Chris Fischer e al figlio Gene, 6 anni.

Il video è stato successivamente cancellato e mostrava alcuni dettagli della casa spiegati dal figlio della coppia e si concludeva con Schumer che rispondeva a domande sulla sua drastica perdita di peso.

Il motivo della perdita di peso di Amy Schumer

Nel 2024, Amy Schumer ha ricevuto la diagnosi sulla sindrome di Cushing: "Avevo una malattia che rende il tuo viso estremamente gonfio e può ucciderti" ha spiegato Amy Schumer "ma internet l'ha individuata e la malattia è regredita".

"Mi dispiace per qualsiasi emozione possa suscitare il fatto che abbia perso quel peso" ha continuato la Schumer "Ho fatto chirurgia plastica nel corso degli anni e uso Mounjaro [un farmaco per la glicemia che può essere usato anche per gestire il peso]".

Primo piano di Amy Schumer

Tempo fa aveva scritto sui social: "Mi sento bene e felice. Ho cancellato le mie vecchie foto senza motivo!" aveva scherzato nella didascalia. Il giorno successivo, aveva chiarito in un nuovo post di non aver "cancellato le mie vecchie foto perché erano di prima che perdessi peso". L'attrice ha specificato: "Sono sempre stata orgogliosa del mio aspetto. Ho lavorato per essere senza dolore e finalmente lo sono. La mia endometriosi è migliorata. La mia schiena sta guarendo. Non ho più la sindrome di Cushing, quindi il mio viso è tornato normale. Sono grata di essere forte e in salute, soprattutto per mio figlio".

Che cos'è la sindrome di Cushing

La Johns Hopkins Medicine descrive la sindrome di Cushing, la malattia che è stata diagnosticata lo scorso anno all'attrice comica americana Amy Schumer, come un raro disturbo ormonale che produce alti livelli dell'ormone cortisolo nel corpo per lunghi periodi di tempo.

Chiamato anche ipercortisolismo, i sintomi della sindrome di Cushing possono includere aumento di peso (soprattutto nella parte superiore del corpo), pelle arrossata, affaticamento e pressione alta.