Amy Schumer, la sua gag sull'insegnante porno è la più vista del SNL: "Siete tutti perversi!"

Amy Schumer è stata intervistata da Howard Stern e ha mostrato parecchio stupore quando le è stato fatto notare che il suo sketch intitolato Porn Teacher al Saturday Night Live dell'ottobre 2015 è il video più visto del programma comico su YouTube.

Tra le star più acclamate della commedia e della comicità negli Stati Uniti, Amy Schumer ha partecipato ad un solo episodio del SNL ma è rimasta nella storia dello show.

Lo stupore di Amy Schumer per lo sketch Porn Teacher

"Puoi crederci? Lo sketch più visto del SNL di tutti i tempi sono io con Kyle Mooney in Porn Teacher. Voglio riproporlo per il 50° anniversario, in cui magari interpreto un'agente immobiliare o qualcosa del genere".

Amy Schumer si è mostrata parecchio sconvolta dal successo della gag su YouTube:"Sono rimasta scioccata nel sapere questa cosa, e poi pensi che siano tutti ovviamente dei perversi!".

La gag di Amy Schumer

Nello sketch, l'attrice interpreta un'insegnante sexy che provoca lo studente, interpretato da Kyle Mooney, il quale si cimenta in un'interpretazione volutamente rigida da attore porno.

L'impressione è quella che i due stiano per girare una scena di un film per adulti ma vengono interrotti diverse volte da Aidy Bryant, una studentessa precoce che coglie alla lettera tutti i doppi sensi di Amy Schumer in versione insegnante sensuale e provocante:"L'abbiamo semplicemente fatto senza pensarci troppo. Ha più di 100 milioni di visualizzazioni, più di Cowbell [un altro sketch storico di SNL], che è il più classico degli sketch. La gente è davvero perversa!".