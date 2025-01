Amy Schumer finge di essere incinta nel trailer di Kinda Pregnant

Netflix ha condiviso online il trailer della commedia Kinda Pregnant in cui Amy Schumer interpreta una donna che finge di essere incinta.

Il film arriverà in streaming dal 5 febbraio e nel video si possono vedere le prime scene del progetto che segue quello che accade quando si perde il controllo di una bugia.

Cosa racconterà il film con Amy Schumer

In Kinda Pregnant si racconta quello che accade quando, gelosa della gravidanza della sua migliore amica, Lainy (la protagonista interpretata dall'attrice Amy Schumer) indossa un pancione finto... e incontra per caso l'uomo dei suoi sogni.

Nel cast della commedia ci sono anche Jillian Bell, Will Forte, Damon Wayans Jr., Brianne Howey, Alex Moffat, Joel David Moore, Lizze Broadway, Urzila Carlson e Francis Benhamou.

Amy Schumer: 'Nessun uomo ci può salvare se non lo facciamo da sole'

Come anticipa il trailer, Lainy si ritroverà in difficoltà a causa delle confidenze compiute dalle altre madri, pensando che anche lei possa capire cosa vuol dire realmente essere incinta e diventare madre, e nel tentativo di non far scoprire la verità sulla sua situazione, dovendo quindi sopportare dei commenti poco piacevoli sul proprio fisico.

Ecco il video:

Il team che ha realizzato la commedia

Tyler Spindel è regista del film che è stato scritto da Schumer e Julie Paiva. Amy è inoltre coinvolta come produttrice insieme ad Adam Sandler, Tim Herlihy, Judit Maull, Kevin Grady ed Eli Thomas per Happy Madison; Molly Sims per Something Happy Productions; e Alex Saks per Saks Picture Company.

Spindel, in precedenza, aveva diretto per la piattaforma di streaming Netflix i film Father of the Year, The Wrong Missy e The Out-Laws, oltre ad aver realizzato lo speciale comico Rob Schneider: Asian Momma, Mexican Kids.