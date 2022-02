Oscar 2022: l'annuncio delle nomination in diretta streaming

Seguite con noi le nomination agli Oscar 2022 in diretta streaming: l'appuntamento per conoscere tutti i candidati ai 93esimi Academy Awards è fissato alle 14:18.

Ferve l'attesa per le nomination agli Oscar 2022 che saranno annunciate tra poche ore. La diretta streaming dell'evento, che è possibile seguire nel video contenuto in questa news, prenderà il via alle 14:18 (ora italiana). Ad annunciare le candidature saranno l'attore e drammaturgo Leslie Jordan e l'interprete di Black-ish Tracee Ellis Ross.

L'Academy of Motion Picture Arts and Sciences svelerà i candidati delle 23 categorie in diretta live streaming disponibile anche su Oscar.com, Oscars.org, sulle piattaforme Twitter, YouTube e Facebook dell'Academy, oltre a essere trasmesso in diretta su Good Morning America della ABC. Qui trovate le nostre classifiche dei favoriti nelle categorie principali agli Oscar 2021.

L'annuncio delle nomination daranno ufficialmente il via alla stagione dei premi cinematografici USA in attesa dell'appuntamento più importante, la cerimonia di consegna degli Oscar 2022 che si terrà nella notte italiana tra il 27 e il 28 marzo presso il Dolby Theatre di Hollywood & Highland.

Tutte le categorie sono composte da cinque candidati, a esclusione della categoria miglior film che può arrivare a un massimo di dieci candidati.

Di seguito le categorie che verranno annunciate (l'ordine è indicativo):