Oscar 2022, Andrew Garfield: "Vorrei Tom Holland come conduttore della cerimonia"

Andrew Garfield ha ottenuto una nomination agli Oscar 2022 e l'attore ha ora svelato che vorrebbe Tom Holland come conduttore della serata di premiazione.

L'attore è in corsa per ottenere una prestigiosa statuetta nella categoria Miglior Attore Protagonista grazie al film tick, tick...BOOM!.

Andrew Garfield, intervistato da Variety dopo la notizia della nomination ai premi assegnati ogni anno dall'Academy, ha dichiarato: "Condurre gli Oscar è un compito così difficile. Ci sono molte persone che lo farebbero in modo meraviglioso".

L'attore, che è recentemente apparso anche in Spider-Man: No Way Home, ha quindi aggiunto: "Steve Martin e Martin Short sarebbero piuttosto incredibili. Amy Poehler e Tina Fey dovrebbero condurre tutto. Tom Holland sarebbe meraviglioso".

Oscar 2022: tutte le nomination

Il nome dell'interprete di Peter Parker nella nuova trilogia di Spider-Man è da tempo indicato come uno dei possibili conduttori della serata. Tom ha però risposto già in precedenza: "Forse in futuro, ma onestamente ora sono troppo impegnato. Non ho il tempo per farlo".

Holland aveva però aggiunto cambiando idea: "Mi state chiedendo degli Oscar... 'Ovviamente condurrei i fottuti Oscar! Sono appena andato in bagno e mi sono guardato allo specchio e ho pensato 'Che tipo di idiota non condurrebbe gli Oscar?'. Quindi sì, se me lo chiedessero lo farei e sarebbe davvero divertente. Lo apprezzerei realmente".