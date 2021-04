Oscar 2021: in arrivo su SKY alcuni dei film premiati

Sono tre i film premiati agli Oscar 2021 che arriveranno su SKY nei prossimi giorni o appena resi disponibili: Minari, Tenet e Judas and the Black Messiah.

Dopo il trionfo agli Oscar 2021 alcuni dei film premiati si preparano ad approdare su SKY, per la gioia di tutti gli abbonati. Compresi quelli che, durante la scorsa notte, hanno seguito in diretta, su Sky Cinema Oscar e Sky Uno, la cerimonia dal Kodak Theatre di Los Angeles.

Minari, il 5 maggio su Sky Cinema Due

Minari: un'immagine del film

Mercoledì 5 maggio su Sky Cinema Due, alle 21:15 in prima visione - visibile anche in streaming su NOW e disponibile on demand - arriva l'acclamato Minari, di Lee Isaac Chung, con Yuh-Jung Youn, prima coreana a vincere la statuetta come Miglior Attrice Non Protagonista (potete consultare qui tutta la lista di vincitori degli Oscar 2021).

Film rivelazione di questa stagione cinematografica, già vincitore del Golden Globe come Miglior Film Straniero e del Gran Premio della Giuria e del Premio del Pubblico al Sundance Film Festival.

Minari (qui la nostra recensione del film) ha ricevuto sei nomination agli Oscar come Miglior Film, Miglior Regista a Lee Isaac Chung, Miglior Attrice Non Protagonista a Yuh-Jung Youn (poi vincitrice), Miglior Attore Protagonista a Steven Yeun - primo interprete americano di origine asiatica nella storia a ricevere questa nomination -, Migliore Sceneggiatura Originale a Lee Isaac Chung e Migliore Colonna Sonora Originale a Emile Mosseri.

Il film, che deve il suo titolo al nome di una pianta acquatica coreana simile al crescione europeo, è ambientato negli Stati Uniti degli anni 80 e si ispira alle vicende personali del regista. Tutto ha inizio quando Jacob (Steven Yeun), immigrato coreano, trascina la sua famiglia dalla California all'Arkansas, deciso a ritagliarsi la dura indipendenza di una vita da agricoltore. Sebbene Jacob veda l'Arkansas come una terra ricca di opportunità, il resto della famiglia è sconvolto da questo imprevisto trasferimento in un fazzoletto di terra nell'isolata regione dell'Ozark. Ad aiutare Jacob nella fattoria il veterano di guerra Paul, inarrestabile lavoratore estremamente religioso, interpretato da Will Patton. L'arrivo dalla Corea della nonna (Yoon Yeo-jeong), donna imprevedibile e singolare, stravolgerà ulteriormente la loro vita. I suoi modi bizzarri accenderanno la curiosità del nipotino David (Alan Kim) e accompagneranno la famiglia in un percorso di riscoperta dell'amore che li unisce.

Tenet, su Sky Primafila

Tenet: Robert Pattinson con John David Washington in una foto del film

Oscar per i Migliori Effetti Speciali a Andrew Jackson, David Lee, Andrew Lockley e Scott Fisher per Tenet, lo spy action di Christopher Nolan che manipola le leggi del tempo. Il film è già disponibile su Sky Primafila ed è in arrivo prossimamente su Sky Cinema.

Armato solo di una parola - Tenet - e in lotta per la sopravvivenza di tutto il mondo, il Protagonista (John David Washington) è coinvolto in una missione attraverso il crepuscolare mondo dello spionaggio internazionale, che si svolgerà al di là del tempo reale. Non un viaggio nel tempo. Ma Inversione.

Judas and the Black Messiah, su Sky Primafila PREMIERE

Judas and the Black Messiah: LaKeith Stanfield in una scena del film

Due statuette per Judas and the Black Messiah, di Shaka King, disponibile su Sky Primafila PREMIERE. Quella per Miglior Attore Non Protagonista a Daniel Kaluuya e per la Miglior Canzone Originale al brano "Fight for you" con musica e testi di HER.

Ambientato a Chicago alla fine degli anni '60, il film (qui la nostra recensione di Judas and the Black Messiah) è la storia di un informatore sotto scacco dell'FBI che diventa un infiltrato nel Black Panther Party. La sua missione è avvicinarsi al leader Fred Hampton (Daniel Kaluuya) per favorirne la cattura.

La Notte degli Oscar 2021 viene riproposta integralmente in replica oggi da SKY, mentre in prima serata l'appuntamento con "Il meglio della Notte degli Oscar 2021" sarà in onda dalle 21:15 su Sky Cinema Oscar e su Sky Uno, e in seconda serata in chiaro su TV8, disponibile anche on demand su Sky e in streaming su NOW.