Oscar 2021 in replica su Sky e TV8 e in streaming

La cerimonia degli Oscar 2021 è in replica stamattina su Sky Cinema Oscar mentre stasera andrà in onda Il meglio della Notte degli Oscar: ecco dove vedere le repliche in tv, anche in chiaro e in streaming.

Gli Oscar 2021 sono in replica in versione integrale su Sky Cinema Oscar dalle ore 12.15 circa di stamattina per chi non ha seguito la cerimonia andata in onda la scorsa notte. Stasera inoltre, andrà in onda Il meglio della notte degli Oscar 2021, a partire dalle ore 21.15 su Sky Cinema Oscar e su Sky Uno. Per vedere lo show in chiaro, l'appuntamento è su TV8 in seconda serata.

Ricordiamo infine che la cerimonia è disponibile anche in streaming on demand su Sky e su NOW.

Nomadland: un'immagine del film

I vincitori degli Oscar 2021 sono stati rivelati al termine di una cerimonia che si è confermata diversa dal solito a causa delle numerose precauzioni adottate per far fronte all'attuale emergenza sanitaria. Precauzioni che hanno stravolto il programma, a cominciare dal tappeto rosso. Come abbiamo raccontato anche nel nostro live blogging degli Oscar 2021, Nomadland ha portato a casa i premi per il Miglior Film e Miglior Regia, ma il finale della serata ha riservato al pubblico due sorprese con i premi - un po' imprevisti - assegnati a Frances McDormand e ad Anthony Hopkins, che ha battuto il record per l'attore più anziano a vincere una statuetta.

L'Italia, che puntava sulle candidature nelle categorie Miglior Trucco e Migliori Costumi è rimasta a mani vuote (i due premi in queste categorie sono stati vinti dal film Ma Rainey's Black Bottom con Chadwick Boseman) ma ha avuto il suo spazio sul palco degli Oscar 2021 con la performance di Laura Pausini, candidata per la canzone Io sì, che fa parte della colonna sonora di La vita davanti a se.

Nonostante la cerimonia decisamente sobria agli Oscar 2021 non sono mancati i momenti emozionanti e e i siparietti divertenti e un po' folli, e siamo certi che alcuni conquisteranno uno spazio tra i momenti più virali delle prossime settimane: su tutti il twerking di Glenn Close. Potrete rivederli tutti in replica in tv!