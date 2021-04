Oscar 2021: Laura Pausini andrà a Los Angeles e canterà 'Io sì (Seen)' alla cerimonia

Laura Pausini ha confermato il viaggio a Los Angeles per partecipare alla cerimonia degli Oscar 2021 dove eseguirà Io sì (Seen), brano candidato a miglior canzone.

Nonostante le difficoltà attuali negli spostamenti dovute all'emergenza sanitaria, Laura Pausini ha sciolto le riserve. La cantante candidata agli Oscar per la miglior canzone con Io sì (Seen), brano che fa parte della colonna sonora de La vita davanti a sé, volerà a Los Angeles ed eseguirà il brano durante la cerimonia degli Oscar 2021.

La vita davanti a sé: un primo piano di Laura Pausini

Laura Pausini ha inciso Io sì (Seen), firmando il brano insieme a Diane Warreen e Nicolò Agliardi, per La vita davanti a sé, film Netflix con Sophia Loren diretto dal figlio Edoardo Ponti.

Attualmente i bookmaker degli Oscar 2021 danno per favorita proprio la coppia Pausini-Warren. La cantautrice americana è stata nominata 12 volte e finora non ha mai vinto, ma stavolta potrebbe spuntarla. Quella della Pausini è una delle candidature italiane di questa edizione insieme alle due candidature di Pinocchio di Matteo Garrone, i costumi di Massimo Cantini Parrini, il trucco di Dalia Colli e l'hairstyle di Francesco Pegoretti. Perciò tutta l'Italia tifa per Laura Pausini la cui vittoria potrebbe segnare un record: la prima volta che una canzone italiana si aggiudica un Academy Award.

Tra le nomination agli Oscar 2021, a essere candidati nella categoria Miglior Canzone Originale sono:

H.E.R., Dernst Emile II e Tiara Thomas per Fight For You (Judas and the Black Messiah);

Daniel Pemberton e Celeste Waite per Hear My Voice (Il processo ai Chicago 7)

Savan Kotecha, Fat Max Gsus e Rickard Goransson per Husavik (Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga)

Laura Pausini e Diane Warren per Io sì (La vita davanti a sé)

Leslie Odom Jr. e Sam Ashworth per Speak Now (One Night in Miami)

La cerimonia degli Oscar 2021 si terrà nella notte tra il 25 e il 26 aprile.