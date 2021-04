Tom Hardy batte Sean Connery nella classifica dei migliori attori britannici

Tom Hardy è stato definito da un sondaggio di Showcase Cinemas come il migliore attore britannico del 21esimo secolo. Il protagonista di Locke e Inception è riuscito persino a superare Sir Sean Connery, fermatosi al secondo posto.

Di seguito la classifica completa:

Tom Hardy Sir Sean Connery Sir Anthony Hopkins Colin Firth Daniel Craig Benedict Cumberbatch Liam Neeson Sir Ian McKellen Gary Oldman Hugh Grant

Rocknrolla: Tom Hardy e Idris Elba

Tom Hardy ha debuttato nel mondo del cinema in Black Hawk Down e ha recitato in progetti quali Marie Antoniette, Sucker Punch, Bronson, Inception, Warrior, Il cavaliere oscuro - Il ritorno, Lawless, Mad Max: Fury Road, Revenant - Redivivo, Dunkirk e Venom. L'interprete è stato in grado di superare in gradimento persino Sean Connery, che ha terminato la sua carriera da attore nel 2003 in seguito al clamoroso insuccesso de La leggenda degli uomini straordinari. Ad essere giunto terzo in questa classifica speciale è stato Sir Anthony Hopkins che, quest'anno, potrebbe vincere il suo secondo Premio Oscar grazie a The Father.

A proposito di questo sondaggio, Mark Barlow, general manager di Showcase Cinemas, ha dichiarato: "Il nostro sondaggio sui maggiori talenti britannici vuole celebrare i nostri registi e attori. Nel corso dell'anno, inoltre, arriveranno al cinema molti film britannici, tra cui Peter Rabbit 2, The Father e No Time to Die, e non vediamo l'ora di poter riaprire le sale!".