Oscar 2021: Due dell'italiano Filippo Meneghetti è il candidato della Francia

Due, dell'italiano Filippo Meneghetti, è il film che rappresenterà la Francia nella corsa all'Oscar per il Miglior film straniero.

Due, film d'esordio dell'italiano Filippo Meneghetti, rappresenterà la Francia agli Oscar 2021 per il Miglior film straniero. Si tratta di una decisione che ha sorpreso tutti, premiando un esordiente italiano contro registi d'oltralpe più celebri e blasonati, ma che d'altra parte conferma l'eccezionale riscontro internazionale ottenuto dal film. Già accolto con entusiasmo ai festival di Toronto, Rotterdam e Roma, Due è stato venduto in tutto il mondo, Stati Uniti compresi (dove uscirà il 5 febbraio), mentre in Italia sarà distribuito al cinema da Teodora.

Interpretato da una coppia di attrici leggendarie, Barbara Sukowa e Martine Chevallier, il film affronta un tema inconsueto come l'amore tra due donne mature, mescolando dramma, suspense e ironia. Le protagoniste, Nina e Madeleine, si amano infatti in segreto da decenni e tutti, compresi i parenti di Madeleine, pensano che siano solo vicine di casa, vivendo entrambe all'ultimo piano dello stesso palazzo. Quando la routine di ogni giorno viene sconvolta da un evento imprevisto, la famiglia di Madeleine finisce per scoprire la verità e l'amore tra le due è messo a dura prova.

Pochi giorni da l'annuncio della lista dei 25 film italiani in corsa per il miglior film straniero agli Oscar 2021.

La commissione di selezione, istituita presso l'ANICA su richiesta dell'Academy, si riunirà per votare il titolo designato il prossimo 24 novembre 2020. L'annuncio ufficiale di tutte le nomination è previsto per il 15 marzo 2021, la cerimonia di consegna degli Oscar si terrà a Los Angeles il 25 aprile 2021.