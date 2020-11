Oscar 2021: la lista dei 25 film italiani in corsa per il miglior film straniero

Svelata la lista dei 25 film italiani in corsa per rappresentare l'Italia agli Oscar 2021 nella categoria Miglior Film Straniero.

Sono 25 i film italiani che concorreranno alla designazione del titolo candidato a rappresentare l'Italia nella selezione per la categoria Miglior Film Straniero degli Oscar 2021. Di seguito l'elenco dei candidati in ordine alfabetico:

18 REGALI di Francesco Amato

ASPROMONTE LA TERRA DEGLI ULTIMI di Mimmo Calopresti

BAR GIUSEPPE di Giulio Base

LA DEA FORTUNA di Ferzan Ozpetek

IL DELITTO MATTARELLA di Aurelio Grimaldi

FAVOLACCE di Damiano e Fabio D'Innocenzo

L'INCREDIBILE STORIA DELL'ISOLA DELLE ROSE di Sydney Sibilia

LONTANO LONTANO di Gianni Di Gregorio

NON ODIARE di Mauro Mancini

NOTTURNO di Gianfranco Rosi

PADRENOSTRO di Claudio Noce

PICCIRIDDA CON I PIEDI NELLA SABBIA di Paolo Licata

PINOCCHIO di Matteo Garrone

I PREDATORI di Pietro Castellitto

LE SORELLE MACALUSO di Emma Dante

SPACCAPIETRE di Gianluca e Massimiliano De Serio

SUL PIU' BELLO di Alice Filippi

THE SHIFT di Alessandro Tonda

TORNARE di Cristina Comencini

TRASH di Francesco Dafano e Luca Della Grotta

TUTTO IL MIO FOLLE AMORE di Gabriele Salvatores

L'UOMO DEL LABIRINTO di Donato Carrisi

LA VERITA' SU LA DOLCE VITA di Giuseppe Pedersoli

LA VITA DAVANTI A SÉ di Edoardo Ponti

VOLEVO NASCONDERMI di Giorgio Diritti

A causa della pandemia che ha condizionato l'industria cinematografica mondiale, l'Academy Awards ha stabilito nuove regole che rendono eleggibili agli Oscar anche i film per i quali era stata programmata la distribuzione al cinema ma che, causa chiusura sale, sono stati invece diffusi in streaming attraverso le diverse piattaforme VOD.

Hanno proposto la propria candidatura i film distribuiti in Italia, o in previsione di essere distribuiti, nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2019 e il 31 dicembre 2020. La finestra di eleggibilità è stata, per questa edizione, ampliata dall'Academy a 15 mesi invece dei tradizionali 12 mesi.

Oscar 2021: i 10 film da tenere d'occhio, da Mank a Nomadland

La commissione di selezione, istituita presso l'ANICA su richiesta dell'Academy, si riunirà per votare il titolo designato il prossimo 24 novembre 2020. L'annuncio ufficiale di tutte le nomination è previsto per il 15 marzo 2021, la cerimonia di consegna degli Oscar si terrà a Los Angeles il 25 aprile 2021.