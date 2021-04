Oscar 2021: Brad Pitt si commuove consegnando la statuetta alla coreana Yoon Yuh-jung

Quello tra Brad Pitt e Yoon Yeo-jeong è stato uno dei momenti più divertenti e commoventi della cerimonia degli Oscar 2021, lo stesso divo è stato ripreso con gli occhi umidi dopo la consegna del premio per la miglior attrice non protagonista alla 73enne Yoon.

Brad Pitt commosso alla cerimonia degli Oscar 2021

Dopo aver conquistato il primo Oscar lo scorso anno per il ruolo da non protagonista in C'era una volta a... Hollywood, quest'anno Brad Pitt si è presentato in smoking e codino biondo per consegnare il premio per la miglior attrice non protagonista, premio andato all'eccezionale nonnina coreana di Minari interpretata da Yoon Yeo-jeong.

Durante il suo emozionante discorso di ringraziamento, Brad Pitt è stato ripreso dalle telecamere di fianco al palco con gli occhi umidi.

La 73enne Yoon Yeo-jeong è sembrata particolarmente felice di essere premiata da Brad Pitt visto che ha dato il via al suo discorso di ringraziamento esclamando: "Mr. Brad Pitt, finalmente. Piacere di conoscerti!"

Yoon Yeo-jeong, che ha alle spalle una carriera eccezionale tanto da essere considerata "la Meryl Streep coreana" ha poi intrattenuto i giornalisti dopo la cerimonia degli Oscar rispondendo in maniera esilarante alla domande postale sull'odore emanato Brad Pitt. La sua risposta non si è fatta attendere:

"Non l'ho annusato. Non sono mica un cane."

