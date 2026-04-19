Gina Carano rompe il silenzio su Star Wars e la “cancellazione”: “Come se mi avessero rotto il collo”

La storia di Gina Carano somiglia a una parabola moderna: ascesa, controversia e rinascita. Un racconto che attraversa cinema, sport e social media, lasciando intravedere il lato più fragile della celebrità.

Dopo l'uscita da The Mandalorian, Gina Carano racconta il prezzo della controversia che ha segnato la sua carriera. Tra accuse, isolamento e una causa legale risolta, l'attrice guarda avanti verso un ritorno nell'MMA contro Ronda Rousey.

Dalla galassia di Star Wars alla tempesta mediatica

Per Gina Carano, il passaggio dal mondo delle arti marziali miste alla recitazione aveva assunto i contorni di una seconda vita costruita con pazienza. Dopo aver lasciato l'MMA nel 2009, l'attrice aveva trovato una nuova identità sullo schermo, culminata nel ruolo di Cara Dune nella serie The Mandalorian. Un traguardo importante, conquistato dopo anni di lavoro, che sembrava destinato a consolidare definitivamente la sua presenza nell'industria.

Gina Carano sul set

Poi, la traiettoria ha cambiato direzione in modo brusco. Alcuni post pubblicati sui social - tra posizioni controverse sulla pandemia, accuse di transfobia e dichiarazioni politiche - hanno acceso un'ondata di critiche crescente, fino alla rottura con Disney e Lucasfilm. Il punto di rottura è arrivato quando alcune sue parole sono state interpretate come un paragone tra divisioni politiche e persecuzioni storiche. Da quel momento, la narrazione pubblica ha preso una piega irreversibile.

Carano oggi riflette su quegli eventi con uno sguardo più distaccato: "Penso che le mie parole siano state prese e distorte fuori contesto", ha dichiarato, riconoscendo però una lezione importante. "Ho imparato che può succedere. Le persone lo fanno. Oggi saprei gestire quella situazione in modo diverso". Una consapevolezza maturata nel tempo, che non cancella l'impatto emotivo di quei mesi.

L'attrice descrive quel periodo come un crollo improvviso: "È come se qualcuno ti tirasse via il tappeto da sotto i piedi e tu cadessi, spezzandoti il collo". Il racconto assume toni quasi fisici, trasformando l'esperienza della "cancellazione" in qualcosa di tangibile, doloroso. Tra ansia e isolamento, Carano ricorda sensazioni intense: "Avevo così tanta ansia che mi faceva male il viso, mi faceva male la pelle... la mia anima era distrutta, il mio cuore spezzato". Parole che restituiscono il lato umano di una vicenda spesso ridotta a semplice dibattito pubblico.

Rinascita tra ring e consapevolezza: il ritorno contro Ronda Rousey

Se la caduta ha lasciato segni profondi, il ritorno passa da un luogo familiare: il ring. A 43 anni, Gina Carano si prepara a un incontro che sa di evento storico contro Ronda Rousey, fissato per il 16 maggio su Netflix sotto l'egida di Most Valuable Promotions. Una sfida che un tempo sarebbe sembrata improbabile, oggi carica di significati simbolici.

The Mandalorian 2: Gina Carano sul set

Nel racconto dell'attrice, questo ritorno assume quasi un valore salvifico: "Questa è la cosa che mi ha salvato all'inizio, e ora mi sta salvando di nuovo". L'MMA diventa così una bussola, un modo per ritrovare un'identità autentica dopo anni di turbolenze mediatiche. Non solo competizione, ma anche ricostruzione personale.

Il rapporto con Rousey aggiunge un ulteriore livello alla narrazione. Lontano dalle rivalità aggressive tipiche di questo sport, tra le due emerge rispetto reciproco, alimentato da percorsi simili fatti di successi e cadute. Eppure, sul ring, Carano promette intensità assoluta: "Voglio che senta tutto quello che ho. Voglio che capisca cosa significa affrontarmi". Un linguaggio che unisce determinazione e riconoscimento dell'avversaria.

Il percorso verso l'incontro ha riportato anche nuove emozioni, più complesse rispetto al passato: "Guardavo fuori dalla finestra e mi sono messa a piangere... non voglio farle del male", ha confessato, sorprendendo persino sé stessa. Un cambiamento che riflette una maturità diversa, lontana dall'istinto puro degli anni giovanili.

Tra riflessioni sul mondo digitale e relazioni umane, Carano riconosce quanto quell'esperienza l'abbia trasformata: "Mi ha insegnato molto sul mondo, sulle persone, su come si possano manipolare le masse per odiare qualcuno che non conosci". Un pensiero che suona come un monito, ma anche come una chiave di lettura per comprendere una carriera segnata da contrasti.

Ora, tra luci e ombre, il suo percorso riparte da dove tutto era iniziato: un combattimento, un pubblico globale e la possibilità di riscrivere il proprio racconto.