Oscar 2020: il successo di Charlize Theron, attrice candidata per Bombshell

Attrice, produttrice e modella, Charlize Theron è una delle candidate agli Oscar 2020 come migliore attrice per la sua interpretazione in Bombshell, film di Jay Roach in cui è affiancata dalle sue straordinarie colleghe Margot Robbie e Nicole Kidman.

L' affascinante attrice sudafricana, già vincitrice di un Oscar nel 2004 per la straordinaria performance in Monster, interpreta Megyn Kelly, superstar della televisione statunitense celebre per i suoi talk andati in onda su Fox News dal 2004 al 2017. Megyn Kelly portò alla luce, insieme alle sue colleghe Gretchen Carlson (Nicole Kidman) e Kayla Pospisil (Margot Robbie) lo scandalo scoppiato dietro le quinte del famoso canale tv, che coinvolgeva fondatore capo Roger Ailes accusato per molestie sessuali.

Un film che potrebbe valere l'Oscar 2020 a Charlize Theron per la sua magistrale interpretazione, un talento che ha avuto modo di dimostrare già in tutti i suoi anni di carriera. Dopo aver esordito nel mondo della moda, Charlize Theron arriva al successo cinematografico con il film L'avvocato del Diavolo nel 1997, al fianco di Al Pacino e Keanu Reeves, una partenza straordinaria che aprirà la sua vita verso il successo.

Una delle sue interpretazioni più memorabili è stata quella della serial killer Alieen Wournos nel film Monster, uscito nel 2003 e che le ha permesso di ottenere l'Oscar come miglior attrice protagonista. Charlize è diventata così la prima interprete sudafricana a vincere un Oscar in una categoria importante ma a questa si aggiunge anche una seconda candidatura sempre all'Oscar e al Golden Globe per il film North Country - Storia di Josey nel 2005.