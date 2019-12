Oscar 2020: Il Traditore escluso dalla shortlist delle nomination per il miglior film straniero

Gli Oscar 2020 non vedranno in corsa Il Traditore nella categoria dedicata al Miglior Film Straniero: l'Academy ha svelato la shortlist.

L'Academy ha annunciato la shortlist dei titoli in corsa per gli Oscar 2020 nella categoria Miglior Film Straniero e tra i film non c'è l'italiano Il Traditore, mentre non hanno deluso le aspettative i favoriti Parasite e Dolor y Gloria.

L'Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha infatti svelato i 10 lungometraggi che potranno puntare a una prestigiosa nomination tra i 93 presentati per la valutazione dei membri della propria giuria. Tra le assenze anche quella dell'Italia che con Il traditore non è riuscita a strappare le preferenze dei responsabili della selezione di questa edizione.

Le nomination per la novantaduesima edizione degli Oscar saranno annunciate lunedì 13 gennaio, mentre la cerimonia di premiazione si svolgerà domenica 9 febbraio.

Oltre a Parasite e Dolor y Gloria - tra i possibili vincitori agli Oscar 2020 - a superare questa prima fase ci sono anche i rappresentanti di Francia, Polonia e Russia.

Ecco la shortlist:

Repubblica Ceca, The Painted bird

Estonia, Truth and Justice

Francia, Les Misérables

Ungheria, Those Who Remained

Macedonia del Nord, Honeyland

Polonia, Corpus Christi

Russia, Beanpole

Senegal, Atlantics

Corea del Sud, Parasite

Spagna, Dolor y Gloria