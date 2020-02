Oscar 2020, Frozen 2: Idina Menzel canta Into the Unknown con altre 9 Elsa

Idina Menzel si è circondata di altre 9 Elsa da tutto il mondo per cantare la canzone più famosa di Fronzen 2, Into the Unknown, sul palco degli Oscar 2020.

Anche se è uscito dagli Oscar 2020 senza una statuetta, Frozen 2 ha avuto il suo momento di gloria durante la cerimonia di premiazione grazie a Idina Menzel, che ha cantato dal vivo la canzone più famosa del film, Into the Unknown. Ma oltre alla spettacolare voce dell'interprete originale, al Dolby Theatre sono arrivate anche altre 9 Elsa, ognuna proveniente da un diverso paese del mondo dove Frozen 2 è stato doppiato.

La spettacolare esibizione di Into the Unknown ha portato un po' di Frozen II - Il segreto di Arendelle agli Academy Awards, anche se il premio come Miglior film d'animazione è andato al rivale Toy Story 4. Idina Menzel è salita sul palco insieme ad Aurora, l'artista norvegese che interpreta la voce misteriosa che chiama Elsa in Frozen 2, ormai diventato un classico Disney anche senza ulteriori statuette degli Oscar. Nel 2014 infatti il film si era portato a casa il riconoscimento come Miglior film e come Miglior canzone.

Nonostante un pizzico di delusione, Idina Menzel ha portato al Dolby Theatre un'emozionante versione della canzone principale di Frozen 2 anche grazie alla scelta inattesa di coinvolgere ben altre 9 Elsa da diversi paesi del mondo, che hanno cantato il pezzo nelle loro lingue d'origine.

Le ospiti internazionali di Idina Menzel che si sono esibite nelle diverse versioni di Into the Unknown da Frozen 2 sono state Maria Lucia Heiberg Rosenberg dalla Danimarca, Willemijn Verkaik dalla Germania, Takako Matsu dal Giappone, Carmen Garcia Saenz per l'America Latina, Lisa Stokke dalla Norvegia, Kasia Laska dalla Polonia, Anna Buturlina dalla Russia, Gisela dalla Spagna e Gam Wichayanee dalla Tailandia.