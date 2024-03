John Travolta, Idina Menzel celebra i dieci anni dalla sua gaffe agli Oscar: 'Buon compleanno Adele Dazeem!'

Idina Menzel ha festeggiato il decimo compleanno del suo alter ego, Adele Dazeem, nata da una memorabile gaffe di John Travolta agli Oscar 2014.

In un video pubblicato su TikTok e sulla sua Instagram Story, Idina Menzel, 52 anni, ha celebrato 10 anni da quando John Travolta ha sbagliato il suo nome e l'ha chiamata Adele Dazeem mentre la introduceva sul palco degli Oscar 2014.

"Ehi, Adele Dazeem, sono Idina Menzel. Voglio solo dirti buon compleanno", ha detto la star di Wicked e Glee nel video. "Ti mando così tanto amore ed energia positiva, spero che tu trascorra il migliore dei giorni". L'attrice ha poi cantato "Happy Birthday" al suo alter ego prima di congedarsi. Il video è accompagnato dalla scritta: "Buon decimo compleanno, Adele Dazeem!"

Oscar 2015: Idina Menzel si prende la rivincita su John Travolta

Idina Menzel, che dà la voce a Elsa nel franchise Disney Frozen, era presente alla cerimonia degli Oscar 2014 per eseguire dal vivo l'hit Let It Go quando Travolta, 70 anni, pronunciò male il suo nome.

"Ci sarà sempre un posto speciale nel mio cuore per i film musical e per le canzoni che creano i loro momenti più memorabili", ha detto nel suo discorso. "Sono qui per introdurre la canzone nominata all'Oscar, meravigliosamente potente, Let It Go, dal film d'animazione Frozen, per favore date il benvenuto alla talentuosa, unica e unica Adele Dazeem."

L'attore si è poi scusato pubblicamente nel corso di un episodio del Jimmy Kimmel Live! spiegando: "La bella notizia, e Idina in realtà è d'accordo come, è che ha avuto una delle annate migliori della sua vita e della sua carriera. E lei me ne dà il merito!"