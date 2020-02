Oscar 2020, Rocketman: Elton John vince la seconda statuetta per la miglior canzone

Gli Oscar 2020 hanno premiato Elton John, leggenda della musica internazionale, che ha ricevuto la sua seconda statuetta per la Miglior Canzone in Rocketman, biopic sulla sua vita interpretato da Taron Egerton e diretto da Dexter Fletcher.

Rocketman

La star inglese ha vinto grazie alla canzone (I'm gonna) Love me Again, scritta insieme al suo co-autore fidato Bernie Taupin che è salito con lui sul palco per ricevere il premio. Durante il discorso per la vittoria agli Oscar 2020, Elton John e il suo collega hanno entrambi ringraziato David Furnish, compagno del cantante, che era tra il pubblico:"E grazie a David Furnish, sì, la tua tenacia e la tua determinazione ci hanno portato fin qui."

Elton John ovviamente ha speso belle parole per il suo collaboratore storico, grazie al quale è riuscito ad ottenere il suo grande successo: "Grazie a Bernie, che è stata la cosa costante nella mia vita. Quando ero incasinato, quando stavo bene, ci sei sempre stato per me"

Nella categoria Miglior Canzone erano nominati, assieme a Sir Elton John, anche Diane Warren per il pezzo I'm Standing With You contenuto nella colonna sonora di Atto di fede, Robert Lopez e Kristen Anderson-Lopez per la canzone Into the Unknown di Frozen II - Il segreto di Arendelle, Joshuah Brian Campbell e Cynthia Erivo per Stand Up contenuta in Harriet e infine Randy Newman per I Can't Let You Throw Yourself Away, contenuta in Toy Story 4.

