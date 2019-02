Oscar 2019: da Tarantino a Scorsese, una lettera aperta contro i tagli alla cerimonia

Marica Lancellotti

Se il mondo dell'entertainment internazionale fosse nato sotto un segno zodiacale, per questo mese di febbraio sarebbe sicuramente quello con l'oroscopo peggiore: non bastava il nostro Sanremo condito dalla polemica, gli Oscar 2019 si apprestano ad essere una delle edizioni più tribolate di sempre. Colpa, questa volta, della decisione dell'Academy di relegare alle pause pubblicitarie la consegna dell'Oscar per quattro categorie - al montaggio, alla fotografia, al cortometraggio live action e al miglior trucco e acconciature. Il mondo di Hollywood non ci sta e invia una lettera aperta di protesta, firmata da nomi importanti come Quentin Tarantino, Spike Lee, Martin Scorsese.

A intervenire subito era stato Alfonso Cuarón con un tweet molto critico riguardo a certi "premi nascosti", seguito a ruota da Guillermo del Toro, Stephen King, Russell Crowe. Così qualcuno ha pensato che la miglior cosa da fare per impedire all'Academy di portare avanti la scellerata decisione fosse quella di scrivere una lettera aperta che potesse essere condivisa e firmata dai grandi come da nomi meno di spicco di Hollywood. Direttori della fotografia, montatori, scenografi, registi come Quentin Tarantino, Martin Scorsese, Spike Lee, Spike Jonze, tutti in coro chiedono maggiore rispetto per i lavoratori del settore perchè la proposta non può che essere: "un insulto per quelli di noi che hanno dedicato la vita e tanta passione alla professione scelta".

Leggi anche: Stephen King contro l'Academy a causa dei premi "nascosti"

In una mail inviata lunedì, il presidente dell'Academy John Bailey ha reso ufficiale quanto già comunicato in estate, assicurando però che i ringraziamenti dei premiati andranno in onda in un secondo momento e in streaming sul sito ufficiale degli Oscar e sui social media: "Si tratta della prima volta che ci sarà uno streaming live e aiuterà ad aumentare la consapevolezza e la promozione di queste categorie". Per far fronte al malumore, Riley ha rivelato che i comitati relativi a sei delle diciassette categorie in gara per gli Oscar 2019, dopo aver visionato una presentazione della proposta, avevano offerto la propria disponibilità ad annunciare questi premi con il nuovo sistema e l'Academy ha poi selezionato le quattro nomination al centro della nuova formula che nel 2020 saranno invece regolarmente inserite nella messa in onda su ABC. Rendendo noto, inoltre, che nei prossimi anni fino a sei categorie potranno essere protagoniste durante gli spot e saranno selezionate in ogni edizione con la collaborazione dei produttori dello show.

A quanto pare, però, tutte queste spiegazioni non hanno attecchito sui lavoratori del settore che hanno dato vita a quella che, con il passare delle ore, si sta trasformando in una vera e propria rivolta: "Quando il riconoscimento a chi ha partecipato alla creazione di un'opera cinematografica viene sminuito dalla stessa istituzione che dovrebbe avere lo scopo di difenderlo, allora non si sta più rispettando lo spirito dell'Academy e la promessa di celebrare il cinema come forma d'arte collettiva".

La lettera e i firmatari

Ecco il testo integrale della lettera: "Lunedì 11 febbraio 2019, John Bailey, Presidente dell'Academy of Motion Picture Arts & Sciences, ha annunciato che i premi Oscar di quest'anno per la migliore fotografia, insieme a Montaggio, Cortometraggio Live Action Short e Trucco e Acconciature, non saranno trasmessi in diretta , ma presentati durante una pausa pubblicitaria. Questa decisione è stata presa per ridurre la durata dello spettacolo da quattro ore a tre. La risposta immediata dei nostri colleghi e dei leader del settore rispetto alla decisione dell'Academy chiariscono che non è troppo tardi per tornare indietro". "L'Acadmy fu fondata nel 1927 per riconoscere e sostenere l'eccellenza nell'arte cinematografica, ispirare l'immaginazione e aiutare a connettere il mondo attraverso un mezzo universale come sono i film. Sfortunatamente, siamo andati alla deriva rispetto a questa missione nella nostra ricerca di intrattenimento, piuttosto che nel celebrare la nostra forma d'arte e le persone che ci sono dietro. La retrocessione di questi contributi essenziali a uno status inferiore in questa cerimonia del 91 ° premio Oscar è nientemeno che un insulto per quelli di noi che hanno dedicato la vita e la propria passione alla professione scelta. Il produttore Glenn Weiss ha dichiarato che selezionerà i momenti "emotivamente risonanti" nei discorsi dei quattro vincitori per essere trasmessi in seguito in streaming. Lo show taglierà qualsiasi commento aggiuntivo da parte dei presentatori dei premi, così come ogni discorso dei nominati a seconda di quanto loro ritengono opportuno. Consideriamo questa "abbreviazione" e la censura potenziale contrarie allo spirito e alla missione dell'Academy". "Sin dal suo inizio, la trasmissione televisiva degli Oscar è stata modificata nel tempo per mantenere il formato sempre al passo con i tempi, ma mai sacrificando l'integrità della missione originale dell'Academy. Quando il riconoscimento a chi ha partecipato alla creazione di un'opera cinematografica viene sminuito dalla stessa istituzione che dovrebbe avere lo scopo di difenderlo, allora non si sta più rispettando lo spirito dell'Academy e la promessa di celebrare il cinema come forma d'arte collettiva. Per citare il nostro collega Seth Rogen: "Quale modo migliore per celebrare i risultati nel cinema piuttosto che NON onorare pubblicamente le persone il cui compito è quello di letteralmente filmare le cose".

Firmato,

Direttori della fotografia:

Dion Beebe

Bill Bennett

Roger Deakins

Peter Deming

Caleb Deschanel

Robert Elswit

Mauro Fiore

Greig Fraser

Janusz Kaminski

Ellen Kuras

Ed Lachman

Robert Legato

Emmanuel Lubezki

Anthony Dod Mantle

Seamus McGarvey

Chris Menges

Dan Mindel

Reed Morano

Rachel Morrison

Guillermo Navarro

Phedon Papamichael

Wally Pfister

Rodrigo Prieto

Robert Primes

Robert Richardson

Linus Sandgren

John Seale

Newton Thomas Sigel

Vittorio Storaro

John Toll

Hoyte van Hoytema

Kees van Oostrum

Roy Wagner

Registi:

Damien Chazelle

Cary Joji Fukunaga

Spike Jonze

Ang Lee

Spike Lee

Dee Rees

Seth Rogen

Martin Scorsese

Quentin Tarantino

Filmmaker:

Kym Barrett

Judy Becker

Alan Edward Bell

Erin Benach

Avril Beukes

Consolata Boyle

Maryann Brandon

Alexandra Byrne

Milena Canonero

Chris Corbould

Hank Corwin

Tom Cross

Nathan Crowley

Sophie De Rakoff

Chris Dickens

Bob Ducsay

Lou Eyrich

Dante Ferretti

Paul Franklin

Dana Glauberman

William Goldenberg

Affonso Goncalves

Adam Gough

Jon Gregory

Dorian Harris

Joanna Johnston

Paul Lambert

Mary Jo Markey

Joi McMillon

Ellen Mirojnick

Stephen Mirrione

Bob Murawski

John Ottman

Sandy Powell

Fred Raskin

Tatiana S. Riegel

Elísabet Ronaldsdóttir

Mayes Rubeo

Nat Sanders

J.D. Schwalm

Anna B. Sheppard

Terilyn A. Shropshire

Joan Sobel

Michael Tronick

Mark Ulano

Martin Walsh

David Wasco

Billy Weber

Julie Weiss

Michael Wilkinson

Hughes Winborne

Janty Yates