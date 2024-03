Oscar 2024: a che ora e dove vedere la cerimonia di premiazione anche in Italia

La cerimonia di premiazione degli Oscar 2024 sarà trasmessa anche in Italia: ecco a che ora e dove vederla gratuitamente in TV e in streaming.

La notte degli Oscar 2024 si avvicina a grandi passi: la cerimonia di premiazione numero 96 degli Academy Awards si terrà infatti oggi, domenica 10 marzo, in diretta da Los Angeles. Sarà possibile seguire l'evento anche in Italia. Scopriamo nel dettaglio quando e dove verrà trasmessa.

A che ora saranno trasmessi gli Oscar 2024

Se negli Stati Uniti la cerimonia degli Academy Awards sarà trasmessa sulla ABC, in diretta da Los Angeles alle ore 16:00 PDT (quando sarà mezzanotte in punto a Roma), in Italia sarà possibile seguire l'evento in chiaro già dalle 23:30, con pronostici e interviste dal red carpet.

Tra i primi a cominciare la lunga diretta verso gli Oscar ci saremo noi di Movieplayer. Alle 20:00 sul nostro canale Youtube avrà inizio la lunga maratona, in compagnia della redazione, che, con pronostici e commenti, porterà a scoprire chi sono tutti i vincitori della notte più glamour del cinema.

Dove vedere la cerimonia in TV e in streaming

Nel 2024 la notte degli Oscar approda in RAI. La cerimonia di premiazione della 96esima edizione, condotta per la quarta volta dal popolare presentatore e comico Jimmy Kimmel, sarà trasmessa in TV, in Italia, su Rai 1 a partire dalle 23:30.

Da Roma, dallo studio 3 di via Teulada, Alberto Matano seguirà e commenterà la diretta dal Dolby Theatre di Los Angeles insieme a tanti ospiti, tra cui Stefania Sandrelli, Gabriele Muccino, Claudia Gerini, Ambra Angiolini, Claudio Santamaria, Antonio Monda e Paola Jacobbi.

Collegato dal Red Carpet degli Academy Awards, invece, l'inviato del TG1 Paolo Sommaruga che racconterà al pubblico italiano la magia della serata intervistando le star internazionali presenti.

Sarà possibile seguire la cerimonia anche in streaming, in compemporanea alla messa in onda televisiva, gratuitamente, su RaiPlay.