Oscar, 10 attori che hanno vinto l'ambita statuetta alla loro prima nomination

In attesa degli Oscar di questa domenica, scopriamo quali attori in passato hanno portato a casa l'ambita statuetta alla loro prima nomination.

C'è grande trepidazione per i Premi Oscar 2023, che verranno consegnati questa domenica in quel di Los Angeles. Nel frattempo, però, diamo uno sguardo alle passate edizioni, e in particolare a 10 attori che hanno vinto l'ambita statuetta alla loro prima nomination.

L'Oscar è il sogno di tanti attori che hanno riversato fatica, sudore e passione nel proprio lavoro. Malgrado le grandi interpretazioni, tuttavia, non sempre arriva, e i alcuni casi quando arriva può essere anche a diversi anni di distanza dalla prima nomination dell'attore o dell'attrice in questione (basti pensare a Leonardo DiCaprio).

Stress da Oscar: Leonardo DiCaprio dalla psicologa (VIDEO)

Eppure ci sono stati degli attori, nel corso della lunga e prestigiosa storia degli QAcademy Award, che sono riusciti a trionfare già al primo colpo.

Vediamo 10, aiutati dal sito Collider che ha redatto questa liata.

Come andranno invece gli Oscar 2023? Chi vedremo trionfare nelle varie categorie?