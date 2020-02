Orphan: William Brent Bell dirigerà Esther, il prequel del film

William Brent Bell, regista de L'altra faccia del diavolo e La metamorfosi del male, si occuperà della regia del prequel di Orphan, horror del 2009 diretto da Jaume Collet-Serra, intitolato Esther. La conferma arriva in queste ore da Deadline. Lo script sarà curato da David Coggeshall.

Nella trama di Esther, Lena Klammer organizza una fuga da un ospedale psichiatrico russo e si dirige in America, fingendosi la figlia scomparsa di una famiglia benestante. Ma la nuova vita di Lena nei panni di Esther sarà ostacolata dalla madre, che proteggerà la sua famiglia ad ogni costo. David Leslie Johnson sarà tra i produttori esecutivi del progetto.

Il film del 2009, Orphan, racconta la storia di una bambina di nove anni adottata da una coppia di coniugi reduci dalla perdita di una figlia. Tuttavia questa nuova bambina non è così innocente come sostiene di essere. Nel cast del film Vera Farmiga e Peter Sarsgaard nel ruolo dei due coniugi e Isabelle Fuhrman in quelli della diabolica protagonista.

William Brent Bell è attualmente impegnato nella post-produzione di Separation, un thriller soprannaturale ambientato a Brooklyn, con protagonisti Rupert Friend e Brian Cox.