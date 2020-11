Orphan: First Kill, Isabelle Fuhrman nel cast del film prequel

L'attrice Isabelle Fuhrman farà parte del cast del film Orphan: First Kill, prequel del franchise horror, riprendendo il ruolo di Esther.

Orphan: First Kill, film prequel del franchise horror, potrà contare sulla presenza nel cast di Isabelle Fuhrman, che ritornerà così a immergersi nelle atmosfere da brividi. L'attrice riprenderà quindi la parte di Esther nel progetto che verrà diretto da William Brent Bell, già autore di The Boy.

Tra gli interpreti di Orphan: First Kill potrebbe esserci anche Julia Stiles, come hanno anticipato le indiscrezioni pubblicate dal sito Deadline.

Il regista William Brent Bell sta già girando il prequel nell'area di Winnipeg e per permettere a Isabelle Fuhrman di essere ancora una volta Esther i filmmaker utilizzeranno una prospettiva specifica durante le riprese e sfrutteranno il lavoro degli esperti truccatori.

La sceneggiatura è firmata da David Coggeshall (Prey). Il film racconterà ciò che accade quando Leena Klammer (Fuhrman) organizza un brillante piano di fuga da un istituto psichiatrico in Estonia, viaggiando con destinazione America per fingersi la figlia scomparsa di una famiglia benestante. La nuova vita di Leena nella parte di "Esther" ha però delle conseguenze negative e la giovane si ritrova alle prese con una madre che sarebbe disposta a tutto pur di proteggere la sua famiglia.

Il primo film di Orphan, diretto da Jaume Collet-Serra, aveva nel cast anche Peter Sarsgaard e Vera Farmiga nella parte di una coppia che adottando una bambina di nove anni, senza poter sapere che non è innocente come sosteneva.