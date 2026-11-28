Le immagini pubblicate dal settimanale Oggi mostrano l'ex sacerdote e la sua maestra di ballo insieme in un parco di Roma tra gesti affettuosi e momenti di complicità. Spunta anche il racconto di un bacio.

Come accade ormai ogni anno, anche questa edizione di Ballando con le Stelle è caratterizzata da una certa sintonia tra alcuni componenti del cast, destinata inevitabilmente ad attirare l'attenzione delle cronache rosa. Dopo le indiscrezioni su Anna Safroncik e Leonardo Lini, ora al centro della curiosità del pubblico e dei settimanali di gossip ci sono Alberto Ravagnani ed Erika Martinelli.

Tra l'ex sacerdote e la sua insegnante di ballo sembra essere nato un rapporto speciale, del quale lo stesso Ravagnani ha parlato più volte, sia confrontandosi con la giuria sia in alcune occasioni durante gli appuntamenti di Ballando Segreto. Un'intesa che adesso sembra trovare ulteriore conferma nelle immagini pubblicate dal settimanale Oggi, che ha immortalato i due durante un'uscita a Roma.

Alberto Ravagnani ed Erika Martinelli, le foto di Oggi raccontano un'intesa sempre più speciale

I fotografi del settimanale hanno sorpreso Alberto Ravagnani ed Erika Martinelli mentre passeggiavano mano nella mano nel parco. Gli scatti mostrano momenti di particolare complicità: i due si scambiano gesti affettuosi, si siedono vicini su una panchina e non mancano le occasioni di tenerezza, tra baci sulle guance e abbracci.

Alberto Ravagnani ed Erica Martinelli

In alcuni momenti, inoltre, la ballerina appoggia le gambe su quelle di Ravagnani mentre i due sono seduti, lasciando trasparire una confidenza che non è passata inosservata. La giornalista Paola Manciagli ha descritto alcuni dettagli dell'incontro, sottolineando che i paparazzi non sarebbero riusciti a immortalare il bacio sulle labbra, pur avendolo visto.

Ecco il racconto pubblicato dal settimanale: "Arrivano al laghetto di Tor di Quinto ciascuno con la propria auto. Passeggiano mano nella mano, lui le cinge le spalle, si siedono vicini. A pranzo si confidano, si chinano sul cellulare di lei, poi tornano a passeggiare in riva all'acqua, tra confidenze e abbracci. Un rapporto che sta crescendo. Chi li ha fotografati racconta anche di un bacio, rimasto fuori dall'inquadratura".

Le immagini di Alberto Ravagnani ed Erika Martinelli sono state commentate anche da Andrea Biavardi, direttore di Oggi, che ha sottolineato la particolare sintonia tra i due protagonisti di Ballando con le Stelle.

"A Ballando con le Stelle se la sta cavando molto bene e pare che se la stia cavando molto bene anche nel privato, perché le foto che lo ritraggono in un parco di Roma sono molto belle. Lui è con la sua maestra di ballo, Erika Martinelli. Sembra che tra i due oggettivamente stia nascendo un'intesa molto particolare. Si baciano, adesso non vogliamo parlare di flirt, però guardate le foto e decidete voi che cos'è".

Parole che alimentano ulteriormente la curiosità intorno al rapporto tra l'ex sacerdote e la ballerina. Per il momento, tuttavia, non ci sono conferme ufficiali su una possibile relazione sentimentale. Le immagini raccontano certamente una grande complicità, mentre resta da capire se questa vicinanza nata sulla pista di Ballando con le Stelle possa trasformarsi in qualcosa di più.