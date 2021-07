Orlando Bloom canta l'inno d'Italia durante la finale degli Europei (VIDEO)

In attesa che iniziasse Italia Inghilterra e a differenza di Tom Cruise, che ha tifato per gli inglesi, Orlando Bloom si è preparato alla finale degli Europei di calcio intonando l'inno italiano, come potete vedere nel video qui sotto, nel quale l'attore inglese è in compagnia di alcuni amici.

Attraverso il suo profilo Instagram, infatti, Orlando Bloom ha postato un video che lo mostra intonare l'inno italiano insieme ad altri amici in occasione di una serata organizzata in casa. Un utente ha ironizzato su Twitter e ha dichiarato: "Orlando Bloom che canta l'inno d'Italia. Sapevo di potermi fidare di questo uomo. Brava Katy!".

Lo scorso mese, Orlando Bloom e Katy Perry sono stati fotografati in vacanza a Venezia insieme alla loro bambina Daisy Dove e in compagnia del loro barboncino Nugget. I due si sono aggiunti all'elenco di star americane che in queste settimane hanno deciso di godersi un periodo di vacanza in Italia.

Come loro, anche Zoe Saldana si sta godendo una vacanza in Italia con suo marito e i loro figli. A quanto pare, l'Italia è tornata al centro del mondo!