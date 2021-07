Zoe Saldana: la vacanza in Italia tra mare e bellezze architettoniche (VIDEO e FOTO)

Zoe Saldana sta trascorrendo la sua estate in vacanza in Italia tra le bellezze offerte dal mare e gli itinerari ad alta concentrazione culturale nella città di Firenze. L'attrice è con suo marito e i figli.

Nelle scorse ore, la protagonista di Avatar si è immortalata in compagnia dei figli e del marito (italiano) in giro per il Belpaese. In modo particolare, l'ultimo video postato sul profilo Instagram di Zoe Saldana mostra l'attrice su un'imbarcazione che solca il mare cristallino che bagna le coste italiane.

Circa una settimana fa, Zoe Saldana aveva inserito su Instagram una foto direttamente da Ponte Vecchio, a Firenze, dimostrando che, durante la sua vacanza, ha miscelato sapientemente divertimento e cultura. Il legame tra la protagonista di Avatar e l'Italia è davvero intenso. L'attrice, infatti, è sposata con un italiano (l'artista Marco Perego, con cui sta insieme dal 2013 e da cui ha avuto tre figli, Cy Aridio, Bowie Ezio e Zen) e, prossimamente, reciterà in From Scratch, nuova serie distribuita da Netflix e girata proprio nel Belpaese.

In attesa di From Scratch, adattamento del libro omonimo di Tembi Locke, che racconta il legame dell'autrice col marito defunto, di cui si è innamorata proprio durante una vacanza nel nostro Paese, Zoe Saldana sta godendosi il relax e la dolce vita italiana.