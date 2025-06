Katy Perry: voci di tensioni con Orlando Bloom dopo le critiche sul suo nuovo album

La relazione tra Katy Perry e Orlando Bloom avrebbe vissuto un momento di difficoltà in seguito all'uscita del nuovo album della cantante, 143, uscito lo scorso settembre.

La frustrazione della cantante avrebbe interferito anche nel rapporto con il partner, secondo quanto riporta People. Tuttavia, nonostante le critiche al progetto, il tour della cantante non ne ha affatto risentito.

Le voci sulle tensioni tra Katy Perry e Orlando Bloom

Secondo quanto riporta un insider al magazine americano, Katy Perry avrebbe vissuto un periodo difficile a causa delle recensioni negative sul suo progetto, tra album e tour, che avrebbero messo parecchia pressione sulla coppia.

Katy Perry e Orlando Bloom in vacanza in Sardegna

Come detto, il tour è stato comunque un successo: tre serate sold-out in Messico, così come sold-out è stata anche la tappa australiana. Ora la tournée farà tappa negli Stati Uniti con il primo concerto in programma a Denver il 10 luglio.

L'ultimo progetto canoro di Katy Perry

Nei mesi scorsi, Katy Perry aveva descritto con queste parole 143:"Un album dance-pop audace, esuberante, celebrativo e con il simbolico numero 143 come filo conduttore per esprimere l'amore". 143 è infatti una forma abbreviata che veniva usata con i cercapersone per dire 'ti amo'.

Katy Perry durante un'esibizione

A febbraio, Katy Perry aveva commentato con distacco le critiche negative:"Non dovresti leggerle quando sono positive e neppure quando sono negative. La mia terapeuta mi ha detto una cosa che mi ha cambiato la vita: quello che gli altri pensano di te non sono affari tuoi. Contano solo i pensieri che hai su te stessa".

Katy Perry ha creato l'album partendo "da un momento di trasformazione nella mia vita, quando sono diventata madre, e ho davvero attinto a quell'energia divina femminile. I messaggi dell'album sono celebrativi. Parlano d'amore".