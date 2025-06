Orlando Bloom andrà al matrimonio veneziano di Jeff Bezos senza Katy Perry: "Sarà l'anima della festa"

Orlando Bloom e Katy Perry si sono lasciati? Secondo le ultime indiscrezioni pubblicate da TMZ, l'attore sarà presente al matrimonio di Jeff Bezos in solitaria, senza la cantante al suo fianco.

Fonti giudicate attendibili dal magazine, ritengono che Bloom parteciperà alla cerimonia nuziale da single, tanto che qualcuno si è spinto ad affermare che sarà proprio lui l'anima della festa.

Orlando Bloom potrebbe partecipare da single al matrimonio di Jeff Bezos

Negli ultimi tempi sono state diverse le speculazioni intorno alla presunta fine della relazione tra Orlando Bloom e Katy Perry e l'assenza della popstar al matrimonio sarebbe, secondo le fonti, un indizio.

Katy Perry al Festival di Sanremo

Al momento, la cantante è nel bel mezzo del suo tour mondiale ma è evidente che ci siano tensioni all'interno della coppia e ciò sarà ancora più palese, secondo i media internazionali, al matrimonio di Jeff Bezos che si terrà questa settimana.

"Il 90% delle persone al matrimonio è piuttosto noioso" ha dichiarato la fonte a TMZ "ma il 10% è davvero divertente, inclusi Orlando, Leo [DiCaprio] e Jeff. Sarà una festa incredibile".

La storia della relazione tra Orlando Bloom e Katy Perry

La coppia di star è stata legata sentimentalmente dal 2016 ad oggi, fidanzandosi ufficialmente il 14 febbraio 2019, prima di annunciare la gravidanza della cantante nel 2020.

Primo piano di Orlando Bloom in Pirati dei Caraibi

Il 26 agosto 2020 è nata la prima figlia della coppia, Daisy Dove Bloom, ma la relazione dell'attore di Hollywood, famoso per aver interpretato Will Turner nella saga cinematografia disneyana Pirati dei Caraibi al fianco di Johnny Depp e Keira Knightley, e Legolas in Il signore degli anelli - La compagnia dell'anello, con la celebre popstar sarebbe oramai giunta a conclusione, anche se per il momento i diretti interessati non hanno confermato le indiscrezioni.