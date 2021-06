Orlando Bloom e Katy Perry sono in Italia: la coppia in vacanza a Venezia (FOTO)

Katy Perry ed Orlando Bloom sono stati fotografati in Italia mentre si godevano un giro in barca a Venezia, insieme alla loro bambina Daisy Dove e al loro barboncino Nugget.

Katy Perry e Orlando Bloom sono stati avvistati in Italia domenica durante un giro in barca sotto il sole splendente di Venezia, poco dopo il loro arrivo nell'affascinante città lagunare.

Katy Perry e Orlando Bloom si sono recentemente aggiunti all'elenco di star americane che in queste settimane hanno deciso di godersi un periodo di vacanza in Italia. Dopo Anthony Hopkins, Robert Downey Jr. e Kevin Spacey, la popstar e l'attore americano sono stati immortalati mentre si trovavano a Venezia. I due hanno infatti approfittato delle alte temperature per godersi un giro lungo il canale, in compagnia della loro piccola Daisy Dove, che compirà un anno ad agosto, e del loro barboncino, Nugget.

Lo scorso mese, parlando con L'Officiel USA, Katy Perry ha elogiato Bloom per il modo in cui tratta la figlia, ma anche per come si comporta con Flynn, il figlio di 10 anni avuto dalla sua precedente relazione con la modella Miranda Kerr. "Ho potuto assistere in anticipo al suo modo di essere padre, di rapportarsi con lui, all'impegno che ci mette, la sua gentilezza, l'empatia, la cura e la tenerezza. E penso che questo sia uno dei motivi per cui sono arrivata a prendere questa decisione in maniera consapevole. Ho pensato, 'Ecco il padre dei miei futuri figli. Lui è diverso'", ha dichiarato Perry, aggiungendo: "E poi questa è la sua prima femmina, quindi è una sensazione completamente diversa per lui. Sono davvero, davvero grata di averlo al mio fianco".

Ricordiamo che Katy Perry ed Orlando Bloom hanno dato il benvenuto alla piccola Daisy nell'agosto 2020, 18 mesi dopo aver annunciato il loro fidanzamento. La cantante di Roar ha anche affermato che il suo rapporto con la figlia le ha permesso di conoscere l'amore incondizionato che aveva sempre cercato: "Come performer, ho sempre fatto affidamento sull'amore e l'accettazione del mondo esterno, e quello alla fine può vacillare a volte. Quando hai un figlio, invece, hai qualcuno che ti guarda e non sa nulla sul tuo curriculum, non sa nulla del tuo conto in banca, non gli importa di nulla e ti ama. Amore incondizionato. È solo... tutto quello che stavo cercando".

Katy Perry ha anche detto che la nascita di sua figlia e la relazione con la star de Il Signore degli Anelli hanno guarito le ferite emotive che aveva riportato dopo le sue relazioni passate: "Mi sono sempre sentita come se stessi andando in giro con un po' di dolore nel cuore, riguardo all'amore. Il mio fidanzato ha fatto un ottimo lavoro nell'aiutarmi davvero a rimediare. Ma tutto questo è andato ancora più in profondità. È solo lì, l'amore è lì. Avevo sentito parlare di amore incondizionato, ma ora lo sto vivendo davvero".