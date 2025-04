Orlando Bloom si unisce a Rooney Mara e Domhnall Gleeson in Bucking Fastard di Werner Herzog

Orlando Bloom, celebre per la saga de Il Signore degli Anelli, si è ufficialmente unito al cast di Bucking Fastard, il nuovo film diretto da Werner Herzog. L'attore reciterà accanto a Domhnall Gleeson (Ex Machina), Kate Mara (House of Cards) e Rooney Mara (Carol). Le riprese del progetto si sono concluse in Europa proprio lo scorso fine settimana.

Tutto su Bucking Fastard

Il film segna la prima collaborazione sullo schermo tra Kate e Rooney Mara, che interpreteranno Jean e Joan Holbrooke, due sorelle talmente legate da parlare all'unisono, amare lo stesso uomo e condividere perfino gli stessi sogni. Nella storia, le due si imbarcano in un'impresa surreale: scavare un tunnel attraverso un'intera catena montuosa alla ricerca delle mitiche Orcadi, un luogo immaginario dove credono che il vero amore possa finalmente esistere.

The Hobbit: la desolazione di Smaug: Orlando Bloom nei panni di Legolas

Orlando Bloom vestirà i panni di Gareth Mulroney, il loro rumoroso ex amante, mentre Domhnall Gleeson interpreterà Timothy, un'assistente assegnato loro dal governo per aiutarle ad affrontare la celebrità improvvisa dopo che la loro singolare missione le trasforma in celebrità da tabloid.

Il progetto e il team creativo

Bucking Fastard è sostenuto da investimenti di private equity ed è prodotto da Clara Wu Tsai, Ariel Leon Isacovitch e Agnes Chu, insieme a Kieran Corrigan, Emanuele Moretti e Andrea Bucko. Le vendite internazionali saranno curate da HanWay Films, che presenterà le prime immagini girate tra Dublino, Sligo (Irlanda) e Slovenia ai compratori durante il Festival di Cannes.

Romans: una scena del film con Orlando Bloom

Werner Herzog ha riunito alcuni dei suoi più fidati collaboratori per questo progetto: Peter Zeitlinger (Il cattivo tenente) come direttore della fotografia, Marco Capalbo (The Fire Within: A Requiem for Katia and Maurice) al montaggio ed Ernst Reijseger (L'alba della libertà) alla colonna sonora.

Herzog ha descritto il film come la conclusione ideale di un trittico poetico che comprende anche Fitzcarraldo e Grizzly Man. Il regista ha spiegato: "Bucking Fastard è un film che, per me, completa un cerchio. Non possiamo percepire il mondo come fanno Jean e Joan Holbrooke, ma possiamo osservare come il mondo reagisce a loro: attraverso i tribunali e i media, attraverso coloro che cercano di aiutarle e quelli che cercano di approfittarne, attraverso gli occhi degli animali, domestici e selvaggi, e persino attraverso gli echi del loro essere più profondo, fino al nucleo stesso della terra".