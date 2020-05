Ore 15:17 - Attacco al treno: il film di Clint Eastwood stasera su Rete 4

Mediaset apre i festeggiamenti per i 90 anni di Clint Eastwood stasera su Rete 4 dove, dalle 21:25, andrà in onda in prima visione il filmOre 15:17 - Attacco al treno.

Anthony Sadler, la Guardia Nazionale dell'Oregon Alek Skarlatos e il membro delle forze armate statunitensi Spencer Stone sono amici da tempo. Insieme condividono i problemi dell'infanzia, la ricerca del loro posto nel mondo e tutta una serie di sfortunati eventi. Le loro esistenze cambieranno per sempre la sera del 21 agosto 2015 quando, scoperto un complotto terroristico in corso sul treno Thalys #9364 diretto a Parigi, faranno di tutto per evitare la strage.

Ispirato a un fatto realmente accaduto, Ore 15:17 - Attacco al treno ha suscitato diverse polemiche e riflessioni per la scelta inusuale e coraggiosa del regista di chiedere proprio a Anthony Sadler, Alek Skarlatos e Spencer Stone di interpretare se stessi. I tre giovani si sono ritrovati, dunque, in prima linea nella finzione cinematografica come nella realtà.