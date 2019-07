Orange is the new black 7, su Netflix in streaming da oggi!

Dal 26 luglio sbarca finalmente Orange is the new black su Netflix: disponibile la settima e ultima stagione della serie tv ambientata nel carcere femminile.

Ormai siamo a fine luglio e il catalogo di Netflix si fa sempre più ricco grazie a uno dei titoli più attesi della stagione: ad arrivare in streaming oggi è Orange is the new black, la settima stagione della serie americana.

Dopo la quarta stagione la serie ambientata nel penitenziario femminile di Litchfield Minimum Security Prison aveva ottenuto il rinnovo per altre tre stagioni, confermando la presenza della showrunner Jenji Kohan. Nella sesta stagione buona parte del cast è stata spostata nella sezione di Massima Sicurezza spesso menzionata nello show. Orange Is the New Black vede nel cast Taylor Schilling, Uzo Aduba, Kate Mulgrew, Laura Prepon, Laverne Cox, Dascha Polanco, Danielle Brooks, Selenis Leyva, Taryn Manning, Yael Stone, Jackie Cruz, Lea DeLaria, Adrienne C. Moore, Elizabeth Rodriguez, Michael Harney e Nick Sandow. La serie creata da Jenji Kohan è basata sul romanzo di Piper Kerman.

I nuovi episodi, come abbiamo visto nella recensione di Orange is the New Black 7, sono tra i più attesi di questa estate di streaming su Netflix. Orange Is the New Black è molto amata dai fan, è stata candidata a ben 6 Golden Globes e 20 Emmy Awards e nei nuovi episodi vedrà la 'nuova vita' di Piper (Schilling), alle prese con la quotidianità al di fuori delle mura carcerarie. Ma ovviamente il fulcro della narrazione sarà il mastodontico carcere di Litchfield.

Orange Is The New Black 7, Taryn Manning preoccupa i fan: "Non sono una suicida"

Orange is the new black 7 è solo l'ultima di tante novità in catalogo a luglio su Netflix, che questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.