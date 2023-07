Orange is the New Black, le accuse del cast: 'Non abbiamo avuto un giusto compenso per il successo dello show'

'Ho mantenuto il mio lavoro quotidiano per tutto il tempo in cui sono stato nello show perché pagava meglio della serie di successo in cui eravamo' ha scritto su Instagram l'attore di Orange is the New Black Matt McGorry.

A dieci anni dall'uscita di Orange is the New Black, diversi membri del cast hanno protestato pubblicamente denunciando la mancanza di un equo compenso a fronte dell'incredibile successo della serie Netflix.

Kimiko Glenn, che interpretava l'attivista idealista Brook Soso, è diventata virale nel 2020 dopo aver pubblicato un TikTok in cui mostrava l'entità dell'assegno dei diritti d'autore derivanti dall'impegno nella serie Netflix. "Sto per diventare così ricca", esclamava scorrendo i titoli di tutti i 45 episodi in cui è apparsa solo per arrivare alla somma totale di 27,30 dollari. Il video ha fatto il giro dei social media tre anni fa, ma ora Glenn l'ha ripubblicato in concomitanza con l'inizio dello sciopero degli attori, suscitando le reazioni immediate dei colleghi di cast.

"Esatto!!!", ha scritto Matt McGorry, che interpretava un agente penitenziario nella prigione femminile, in risposta al post di Glenn a maggio. "Ho mantenuto il mio lavoro quotidiano per tutto il tempo in cui ero nello show perché pagava meglio del programma televisivo di grande successo in cui eravamo".

10 anni di Orange is the New Black: la prison dramedy di Netflix che ci mostrò la qualità della piattaforma

Orange Is the New Black: Taryn Manning, Uzo Aduba in una scena della settima stagione

Conferma anche Beth Dover, che è apparsa nel ruolo di Linda Ferguson: "In realtà mi è costato denaro essere nelle stagioni 3 e 4, da quando sono stato scelta ho dovuto volare su e giù, è stato esasperante. Ma ero così eccitata per l'opportunità di essere in una serie che amavo, quindi ho colto la palla al balzo.".

Dover ha recentemente approfondito la questione parlando con il New Yorker: "Ci dicevano, 'Oh, non possiamo pagarti così tanto, perché dobbiamo risparmiare. Ma poi Netflix comunica ai propri azionisti che stanno guadagnando più di quanto abbiano mai fatto. Non siamo stati equamente compensati per il successo ottenuto"