Brad William Henke, morto l'attore di Dexter e Orange Is The New Black: aveva 56 anni

Brad William Henke si è spento all'età di 56 anni; prima professionista nella NFL e in seguito attore sul piccolo schermo con ruoli in Dexter e Orange Is The New Black.

Brad William Henke, ex professionista della NFL e successivamente attore, è morto all'età di 56 anni. Ad ufficializzare la notizia è stata la sua famiglia, riportando che si è spento nel sonno per cause ancora ignote.

Orange is the New Black: Brad William Henke in una foto della quarta stagione

La carriera sportiva di Brad William Henke comincia verso la fine degli anni '80 quando viene scelto dai New York Giants per poi concludere il suo percorso sportivo coi Denver Broncos. A seguito del ritiro nel 1994, per via di alcuni importanti infortuni, si è trasferito a Los Angeles e dopo qualche spot televisivo ha imboccato in tutto e per tutto la nuova strada televisiva.

I primi ruoli importanti come attore li ha ottenuti intorno al 2000, prima nella serie tv Nikki e poi con Going to California, seguiti da altre piccole comparse, fino all'ingresso in Dexter nei panni di Tony Tucci, un sospettato di omicidio diventato quasi vittima, interpretato per ben 4 episodi.

Tra i tantissimi progetti a cui ha lavorato, il suo ruolo in Orange Is the New Black resta sicuramente il più memorabile per il grande pubblico. Qui era Desi Piscatella, un ufficiale del penitenziario federale di Litchfield che compare in oltre una dozzina di episodi.