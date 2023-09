Oppenheimer: svelata l'uscita in digitale, il film arriverà due mesi dopo Barbie

La produttrice di Oppenheimer, Emma Thomas, ha svelato quando il film di Christopher Nolan sarà disponibile on demand in digitale

Il pubblico dovrà attendere ancora un po' prima di vedere l'esplosivo thriller biografico di Christopher Nolan, Oppenheimer, in versione digitale tramite video-on-demand (VOD). La pellicola sarà disponibile due mesi dopo Barbie, come conferma la produttrice Emma Thomas.

Parlando con l'Associated Press, Emma Thomas ha rivelato che Oppenheimer non sarà disponibile in digitale prima di novembre, quattro mesi dopo la première cinematografica del film. Non si conosce ancora la data in cui il biopic sul fisico J. Robert Oppenheimer sarà disponibile per lo streaming.

L'attesa febbrile dei fan

La lunga attesa per Oppenheimer in video on-demand è comprensibile considerando che il titolo della Universal Pictures è diventato uno dei principali incassi del 2023. Uscito contemporaneamente alla commedia fantasy targata Warner Bros., Barbie, il film di Nolan ha superato le più rosee aspettative al botteghino, superando i 900 milioni di incasso a fronte di un budget di 100 milioni, diventando il terzo film con i maggiori incassi dell'anno e il secondo film con rating R con i maggiori guadagni di sempre, dietro solo a Joker.

Oppenheimer vede protagonista Cillian Murphy nei panni dell'omonimo scienziato, trascinando i fan in una pellicola fiume ad alto tasso emotivo ed esplorando la genesi del Progetto Manhattan durante la Seconda Guerra Mondiale. Il film vanta un cast stellare con la partecipazione di Robert Downey Jr. (Lewis Strauss), Florence Pugh (Jean Tatlock), Emily Blunt (Katherine "Kitty" Oppenheimer) e Matt Damon (tenente Leslie Groves). A giudicare da quanto anticipato da Cillian Murphy, i fan non dovrebbero aspettarsi molti bonus quando Oppenheimer arriverà sul mercato VOD poiché Nolan è noto per diffondere pochi contenuti extra o scene cancellate.